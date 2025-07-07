رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه حجب ثقة غير خطير

قبل تصويت على حجب الثقة لا يشكل خطرا كبيرا على رئاسة المفوضية الأوروبية، تعين على أورسولا فون دير لاين تقديم أجوبة للنواب الأوروبيين الذين ينتقدون إدارتها الشديدة المركزية والتي تفتقر إلى الشفافية في نظرهم.ولا شك في أن مذكرة حجب الثقة التي طرحها قسم من اقصى اليمين لن تؤدي، على ما يبدو، إلى الإطاحة بالمسؤولة الألمانية خلال جلسة التصويت المرتقبة الخميس.لكن بعد سنة على الانتخابات الأوروبية، من شأن هذا النقاش أن يسمح لمعارضي فون دير لاين بأن يرفعوا النبرة داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.كما أنه قد يشكل مناسبة لتصفية بعض الحسابات في صفوف الغالبية «المؤيدة لأوروبا»، حيث ينتقد الاشتراكيون الديموقراطيون والوسطيون بانتظام نفوذ اليمين وتركز الصلاحيات بصورة متزايدة في يد رئيسة المفوضية.وأطلقت مذكرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضية المعروفة بـ «فايزرغيت».ولم تعمم بعد فون دير لاين الرسائل النصية التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة «فايزر» للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.وبسبب هذه القضية، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها عدة جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.كما يتهم غورغي بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ «التدخل» في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيد للتكتل الأوروبي في مايو.وكان المرشح القومي كالين جورجيسكو قد حل في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظمت في نوفمبر، لكن المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخل من روسيا. ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روسيا.وإن كان بيبيريا يحظى بدعم من جزء من أقصى اليمين فإن مسعاه إلى الإطاحة برئاسة فون دير لاين مآله الفشل على ما يبدو.ونأت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها النائب، بنفسها عن هذه المبادرة، وهي تضم نوابا أوروبيين من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هم أكثر تساهلا مع فون دير لاين.ويقف «الحزب الشعبي الأوروبي»، وهو أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي، صفا واحدا وراء رئيسة المفوضية الآتية من صفوفه.

MENAFN07072025000130011022ID1109771551