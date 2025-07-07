مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في (كمين كبير) شمال غزة

مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في (كمين كبير) شمال غزة
قتل وأصيب عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في (كمين كبير استثنائي) نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية ببيت حانون شمالي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان خمسة جنود قتلوا في الهجوم فيما أصيب ما لا يقل عن 10 آخرين بينهم ضابط كبير.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجنود المستهدفين يتبعون وحدة "يهوم" الهندسية المتخصصة في تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.
واظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي آليات عسكرية إسرائيلية وقد اشتعلت فيها النيران من شدة الهجوم. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بانه تم اطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن، على تطورات هذا الحادث.
هذا، وتم رفع حالة التأهب في عدة مستشفيات إسرائيلية لاستقبال الجنود المصابين في الهجوم الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأن مشاهده ( قاسية وتشبه كمين خان يونس) الذي استهدف جنودا إسرائيليين في جنوب غزة قبل 10 أيام.من جهتها، نشرت كتائب عزالدين القسام ، الجناح العسكري لحركة (حماس) منشورا على قناتها على "تليغرام" علقت فيه على كمين بيت حانون، وقالت فيه مخاطبة الإسرائيليين:
"سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".
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