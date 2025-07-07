مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في (كمين كبير) شمال غزة

قتل وأصيب عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في (كمين كبير استثنائي) نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية ببيت حانون شمالي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان خمسة جنود قتلوا في الهجوم فيما أصيب ما لا يقل عن 10 آخرين بينهم ضابط كبير.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجنود المستهدفين يتبعون وحدة "يهوم" الهندسية المتخصصة في تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.

واظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي آليات عسكرية إسرائيلية وقد اشتعلت فيها النيران من شدة الهجوم. وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بانه تم اطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن، على تطورات هذا الحادث.

هذا، وتم رفع حالة التأهب في عدة مستشفيات إسرائيلية لاستقبال الجنود المصابين في الهجوم الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأن مشاهده ( قاسية وتشبه كمين خان يونس) الذي استهدف جنودا إسرائيليين في جنوب غزة قبل 10 أيام.

من جهتها، نشرت كتائب عزالدين القسام ، الجناح العسكري لحركة (حماس) منشورا على قناتها على "تليغرام" علقت فيه على كمين بيت حانون، وقالت فيه مخاطبة الإسرائيليين:"سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".