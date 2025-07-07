ترامب استقبل نتنياهو في البيت الأبيض اشياء جيدة ستحدث بشأن غزة وحددنا موعدا للمحادثات مع إيران





الرئيس الاميركي: عرضنا الحالي لإنهاء الحرب في غزة "قد يكون الأخير"



سوف أرفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب

سنريل المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان عرض واشنطن الحالي لإنهاء الحرب في غزة "قد يكون الأخير"، مشيرا الى ان حركة "حماس" تريد وقف إطلاق النار في القطاع، ومجددا التأكيد على أنه تم "تدمير" البرنامج النووي الإيراني.واضاف ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الابيض: "هناك اشياء جيدة ستحدث بالنسبة لغزة.وردّا على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس" ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصّل إلى هدنة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنّهم (حماس) يريدون اللقاء ويريدون وقف إطلاق النار".واجاب الرئيس الاميركي على سؤال بشأن"حل الدولتين"، بالقول: لا أعرف.وفيما يخص إيران، قال ترامب: حددنا موعدا لاستئناف المحادثات النووية معها، منوها الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت تدمير المواقع النووية التي هاجمناها في إيران"، معربا عن امله في ان تكون الحرب بين طهران وتل ابيب "قد انتهت".لكنه أكد أنه "لايمكنني أن أتخيل أنني ارغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران.. فهم يريدون التوصل إلى حل".واستطرد: سنعقد اجتماعا مع إيران وسنرى ماذا سيحدث، مشددا على ان طهران تريد السلام "لكن إن لم يحدث ذلك.. فسنردعها".وقال ترامب: اود رفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب.وعلى صعيد حرب أوكرانيا، أعرب الرئيس الاميركي عن "خيبة امله" لان الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لم يوقف الحرب في اوكراينا"، مضيفا "سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية" إلى كييف.وعن رفع واشنطن للعقوبات التي كانت مفروضة على سورية، قال الرئيس الاميركي ان هذه الخطوة تعتبر "فرصة لإعادة الإعمار في سورية"، مضيفا " نود إعطاء الرئيس السوري أحمد الشرغ فرصة".من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن ترامب يحقق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه رشح الرئيس الاميركي لنيل جائزة "نوبل " للسلام.وقدم نتنياهو لترامب خلال الاجتماع في البيت الأبيض نسخة عن رسالة الترشيح التي أرسلها إلى لجنة الجائزة، قائلا: إنّ الرئيس الأميركي "يُرسي السلام في هذه الأثناء، في بلد تلو الآخر، في منطقة تلو الأخرى".من جهة اخرى، اعتبر نتنياهو أن وجود "دولة فلسطينية يعني منصة لتدمير إسرائيل"، مشيرا الى ان "سكان غزة يمكنهم البقاء او المغادرة طواعية".واشار الى ان "القدرات المشتركة" للولايات المتحدة وإسرائيل "ساهمت في استئصال ورمين كانا يهددان إسرائيل، وهما: سلاح إيران النووي والباليستي".وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعات دبلوماسية مع مسئولين اميركيين قبيل مآدبة العشاء التي جمعته مع الرئيس ترامب.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي كل من وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن التي تستمر حتى يوم الخميس، عدد اخر من المسئولين والمشرعين الاميركيين في الكونغرس.وهذه هي الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الابيض في 20 يناير 2025.