ترامب استقبل نتنياهو في البيت الأبيض اشياء جيدة ستحدث بشأن غزة وحددنا موعدا للمحادثات مع إيران

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ترامب استقبل نتنياهو في البيت الأبيض اشياء جيدة ستحدث بشأن غزة وحددنا موعدا للمحادثات مع إيران
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان عرض واشنطن الحالي لإنهاء الحرب في غزة "قد يكون الأخير"، مشيرا الى ان حركة "حماس" تريد وقف إطلاق النار في القطاع، ومجددا التأكيد على أنه تم "تدمير" البرنامج النووي الإيراني.
واضاف ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الابيض: "هناك اشياء جيدة ستحدث بالنسبة لغزة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس" ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصّل إلى هدنة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنّهم (حماس) يريدون اللقاء ويريدون وقف إطلاق النار".
واجاب الرئيس الاميركي على سؤال بشأن"حل الدولتين"، بالقول: لا أعرف.
وفيما يخص إيران، قال ترامب: حددنا موعدا لاستئناف المحادثات النووية معها، منوها الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت تدمير المواقع النووية التي هاجمناها في إيران"، معربا عن امله في ان تكون الحرب بين طهران وتل ابيب "قد انتهت".
لكنه أكد أنه "لايمكنني أن أتخيل أنني ارغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران.. فهم يريدون التوصل إلى حل".
واستطرد: سنعقد اجتماعا مع إيران وسنرى ماذا سيحدث، مشددا على ان طهران تريد السلام "لكن إن لم يحدث ذلك.. فسنردعها".
وقال ترامب: اود رفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب.
وعلى صعيد حرب أوكرانيا، أعرب الرئيس الاميركي عن "خيبة امله" لان الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لم يوقف الحرب في اوكراينا"، مضيفا "سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية" إلى كييف.
وعن رفع واشنطن للعقوبات التي كانت مفروضة على سورية، قال الرئيس الاميركي ان هذه الخطوة تعتبر "فرصة لإعادة الإعمار في سورية"، مضيفا " نود إعطاء الرئيس السوري أحمد الشرغ فرصة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن ترامب يحقق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه رشح الرئيس الاميركي لنيل جائزة "نوبل " للسلام.
وقدم نتنياهو لترامب خلال الاجتماع في البيت الأبيض نسخة عن رسالة الترشيح التي أرسلها إلى لجنة الجائزة، قائلا: إنّ الرئيس الأميركي "يُرسي السلام في هذه الأثناء، في بلد تلو الآخر، في منطقة تلو الأخرى".
من جهة اخرى، اعتبر نتنياهو أن وجود "دولة فلسطينية يعني منصة لتدمير إسرائيل"، مشيرا الى ان "سكان غزة يمكنهم البقاء او المغادرة طواعية".
واشار الى ان "القدرات المشتركة" للولايات المتحدة وإسرائيل "ساهمت في استئصال ورمين كانا يهددان إسرائيل، وهما: سلاح إيران النووي والباليستي".
وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعات دبلوماسية مع مسئولين اميركيين قبيل مآدبة العشاء التي جمعته مع الرئيس ترامب.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي كل من وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن التي تستمر حتى يوم الخميس، عدد اخر من المسئولين والمشرعين الاميركيين في الكونغرس.
وهذه هي الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الابيض في 20 يناير 2025.
الرئيس الاميركي: عرضنا الحالي لإنهاء الحرب في غزة "قد يكون الأخير"
سوف أرفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب
سنريل المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان عرض واشنطن الحالي لإنهاء الحرب في غزة "قد يكون الأخير"، مشيرا الى ان حركة "حماس" تريد وقف إطلاق النار في القطاع، ومجددا التأكيد على أنه تم "تدمير" البرنامج النووي الإيراني.
واضاف ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الابيض: "هناك اشياء جيدة ستحدث بالنسبة لغزة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل و"حماس" ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصّل إلى هدنة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنّهم (حماس) يريدون اللقاء ويريدون وقف إطلاق النار".
واجاب الرئيس الاميركي على سؤال بشأن"حل الدولتين"، بالقول: لا أعرف.
وفيما يخص إيران، قال ترامب: حددنا موعدا لاستئناف المحادثات النووية معها، منوها الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت تدمير المواقع النووية التي هاجمناها في إيران"، معربا عن امله في ان تكون الحرب بين طهران وتل ابيب "قد انتهت".
لكنه أكد أنه "لايمكنني أن أتخيل أنني ارغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران.. فهم يريدون التوصل إلى حل".
واستطرد: سنعقد اجتماعا مع إيران وسنرى ماذا سيحدث، مشددا على ان طهران تريد السلام "لكن إن لم يحدث ذلك.. فسنردعها".
وقال ترامب: اود رفع العقوبات عن طهران في الوقت المناسب.
وعلى صعيد حرب أوكرانيا، أعرب الرئيس الاميركي عن "خيبة امله" لان الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لم يوقف الحرب في اوكراينا"، مضيفا "سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية" إلى كييف.
وعن رفع واشنطن للعقوبات التي كانت مفروضة على سورية، قال الرئيس الاميركي ان هذه الخطوة تعتبر "فرصة لإعادة الإعمار في سورية"، مضيفا " نود إعطاء الرئيس السوري أحمد الشرغ فرصة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إن ترامب يحقق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه رشح الرئيس الاميركي لنيل جائزة "نوبل " للسلام.
وقدم نتنياهو لترامب خلال الاجتماع في البيت الأبيض نسخة عن رسالة الترشيح التي أرسلها إلى لجنة الجائزة، قائلا: إنّ الرئيس الأميركي "يُرسي السلام في هذه الأثناء، في بلد تلو الآخر، في منطقة تلو الأخرى".
من جهة اخرى، اعتبر نتنياهو أن وجود "دولة فلسطينية يعني منصة لتدمير إسرائيل"، مشيرا الى ان "سكان غزة يمكنهم البقاء او المغادرة طواعية".
واشار الى ان "القدرات المشتركة" للولايات المتحدة وإسرائيل "ساهمت في استئصال ورمين كانا يهددان إسرائيل، وهما: سلاح إيران النووي والباليستي".
وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعات دبلوماسية مع مسئولين اميركيين قبيل مآدبة العشاء التي جمعته مع الرئيس ترامب.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي كل من وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن التي تستمر حتى يوم الخميس، عدد اخر من المسئولين والمشرعين الاميركيين في الكونغرس.
وهذه هي الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الابيض في 20 يناير 2025.
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