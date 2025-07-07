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2 سبتمبر انطلاق "ممتاز اليد".. و3 محترفين لكل فريق
(MENAFN- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
كشف اتحاد كرة اليد عن مواعيد انطلاق بطولات الموسم المقبل، حيث تنطلق بطولة الدوري الممتاز في 2 سبتمبر المقبل وتليها بطولة دوري الدرجة الأولى في 4 من الشهر نفسه، كما تبدأ بطولة الدوري العام للشباب 5 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق منافسات دوري الناشئين في 4 من الشهر ذاته، فيما يبدأ الأشبال منافساتهم في 20 سبتمبر المقبل، والبراعم في 19 من نفس الشهر.
كما أوضح الاتحاد آلية بطولة الدوري الممتاز لفئة العمومي، حيث يتكون من 8 فرق تتواجه بنظام الدوري من 3 مراحل (ذهاب وذهاب) وبنظام النقاط، ويتوج الفريق صاحب عدد النقاط الأكبر باللقب بينما يهبط صاحب الأقل نقاط والمركز الثامن مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز السابع مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الأولى يتأهل الفائز منهما إلى الدوري الممتاز ويهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى.
الشباب يشارك في الأولى
من جهة أخرى، اعتمد الاتحاد مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة دوري الدرجة الأولى رسميا، ويلعب الأزرق الشاب مباراتين بنظام النقاط مع كل الفرق (ذهاب وإياب)، ولن يحتسب ترتيب منتخب الشباب في البطولة، وتقام البطولة بنظام النقاط من ثلاث مراحل (ذهاب – إياب – ذهاب).
إلى ذلك، سمح الاتحاد بزيادة عدد المحترفين في فرق مرحلة العمومي إلى 3 بدلا من اثنين، وذلك في قائمة اللاعبين المسجلة للاعبي «سكور شيت»، بينما يسمح بمشاركة اثنين منهما على أرضية الملعب مع بقاء الثالث على مقاعد الاحتياط.
يعقوب العوضي
كشف اتحاد كرة اليد عن مواعيد انطلاق بطولات الموسم المقبل، حيث تنطلق بطولة الدوري الممتاز في 2 سبتمبر المقبل وتليها بطولة دوري الدرجة الأولى في 4 من الشهر نفسه، كما تبدأ بطولة الدوري العام للشباب 5 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق منافسات دوري الناشئين في 4 من الشهر ذاته، فيما يبدأ الأشبال منافساتهم في 20 سبتمبر المقبل، والبراعم في 19 من نفس الشهر.
كما أوضح الاتحاد آلية بطولة الدوري الممتاز لفئة العمومي، حيث يتكون من 8 فرق تتواجه بنظام الدوري من 3 مراحل (ذهاب وذهاب) وبنظام النقاط، ويتوج الفريق صاحب عدد النقاط الأكبر باللقب بينما يهبط صاحب الأقل نقاط والمركز الثامن مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز السابع مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الأولى يتأهل الفائز منهما إلى الدوري الممتاز ويهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى.
الشباب يشارك في الأولى
من جهة أخرى، اعتمد الاتحاد مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة دوري الدرجة الأولى رسميا، ويلعب الأزرق الشاب مباراتين بنظام النقاط مع كل الفرق (ذهاب وإياب)، ولن يحتسب ترتيب منتخب الشباب في البطولة، وتقام البطولة بنظام النقاط من ثلاث مراحل (ذهاب – إياب – ذهاب).
إلى ذلك، سمح الاتحاد بزيادة عدد المحترفين في فرق مرحلة العمومي إلى 3 بدلا من اثنين، وذلك في قائمة اللاعبين المسجلة للاعبي «سكور شيت»، بينما يسمح بمشاركة اثنين منهما على أرضية الملعب مع بقاء الثالث على مقاعد الاحتياط.
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