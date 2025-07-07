2 سبتمبر انطلاق "ممتاز اليد".. و3 محترفين لكل فريق

يعقوب العوضيكشف اتحاد كرة اليد عن مواعيد انطلاق بطولات الموسم المقبل، حيث تنطلق بطولة الدوري الممتاز في 2 سبتمبر المقبل وتليها بطولة دوري الدرجة الأولى في 4 من الشهر نفسه، كما تبدأ بطولة الدوري العام للشباب 5 نوفمبر المقبل، بينما تنطلق منافسات دوري الناشئين في 4 من الشهر ذاته، فيما يبدأ الأشبال منافساتهم في 20 سبتمبر المقبل، والبراعم في 19 من نفس الشهر.كما أوضح الاتحاد آلية بطولة الدوري الممتاز لفئة العمومي، حيث يتكون من 8 فرق تتواجه بنظام الدوري من 3 مراحل (ذهاب وذهاب) وبنظام النقاط، ويتوج الفريق صاحب عدد النقاط الأكبر باللقب بينما يهبط صاحب الأقل نقاط والمركز الثامن مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يلعب صاحب المركز السابع مباراة فاصلة مع وصيف دوري الدرجة الأولى يتأهل الفائز منهما إلى الدوري الممتاز ويهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى.الشباب يشارك في الأولىمن جهة أخرى، اعتمد الاتحاد مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة دوري الدرجة الأولى رسميا، ويلعب الأزرق الشاب مباراتين بنظام النقاط مع كل الفرق (ذهاب وإياب)، ولن يحتسب ترتيب منتخب الشباب في البطولة، وتقام البطولة بنظام النقاط من ثلاث مراحل (ذهاب – إياب – ذهاب).إلى ذلك، سمح الاتحاد بزيادة عدد المحترفين في فرق مرحلة العمومي إلى 3 بدلا من اثنين، وذلك في قائمة اللاعبين المسجلة للاعبي «سكور شيت»، بينما يسمح بمشاركة اثنين منهما على أرضية الملعب مع بقاء الثالث على مقاعد الاحتياط.

MENAFN07072025000130011022ID1109771546