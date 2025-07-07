وزير الخارجية البريطاني يشارك في جلسة نقاشية بـ "معهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي"

شارك وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي الأحد في جلسة نقاشية نظمها معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.حضر الجلسة نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من مساعدي الوزير ومنتسبي الوزارة.تناولت الجلسة أوجه العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

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