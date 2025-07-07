محافظ الجهراء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع سفيرة تركيا

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محافظ الجهراء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع سفيرة تركيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى الكويت طوبى نور سونمز في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي والتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتواصل بين محافظة الجهراء والجهات المعنية في جمهورية تركيا.
وأكد الحبشي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بتركيا الصديقة، مشددا على أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على الجانبين.
من جهتها، أعربت السفيرة التركية عن بالغ شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مثمنة جهود محافظة الجهراء في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات الشراكة البناءة بين البلدين.
استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى الكويت طوبى نور سونمز في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي والتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتواصل بين محافظة الجهراء والجهات المعنية في جمهورية تركيا.
وأكد الحبشي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بتركيا الصديقة، مشددا على أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على الجانبين.
من جهتها، أعربت السفيرة التركية عن بالغ شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مثمنة جهود محافظة الجهراء في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات الشراكة البناءة بين البلدين.
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