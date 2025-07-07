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محافظ الجهراء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع سفيرة تركيا

محافظ الجهراء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع سفيرة تركيا

2025-07-07 11:12:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى الكويت طوبى نور سونمز في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي والتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتواصل بين محافظة الجهراء والجهات المعنية في جمهورية تركيا.
وأكد الحبشي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بتركيا الصديقة، مشددا على أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي على المستوى المحلي بما يعود بالنفع على الجانبين.
من جهتها، أعربت السفيرة التركية عن بالغ شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مثمنة جهود محافظة الجهراء في تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات الشراكة البناءة بين البلدين.

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