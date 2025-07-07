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"كيدزانيا" ترحّب بشريكين جديدين لنقاط البيع.. مفاجآت بانتظاركم

"كيدزانيا" ترحّب بشريكين جديدين لنقاط البيع.. مفاجآت بانتظاركم

2025-07-07 11:12:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت كيدزانيا الكويت عن شراكة قصيرة الأمد مع ماربل سلاب كريمري وآش ليموناضة، بهدف إثراء تجربة الزوار من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة الترفيه والطعام في كيدزانيا الكويت، وتقديم نكهات جديدة ولحظات لا تنسى للزوار. ماربل سلاب كريمري - ينشر البهجة منذ عام 1983 - بدأ من هيوستن، تكساس، وابتكر تقنية السلاب المجمد، ولا يزال يقدم آيس كريم طازج، محضر يوميا حتى يومنا هذا. لطالما كان ماربل سلاب كريمري يعرف كيف يحلم بشكل كبير، حيث يقدم لعملائه لمسات من الخيال ويعد بإلهامهم من خلال إمكانات لا حصر لها من الآيس كريم لتشبيع فضولهم وتلبية رغباتهم. مع وجود 12 فرعا في جميع أنحاء الكويت، يقدم مجموعة واسعة من الحلويات بما في ذلك كعكات الآيس كريم، البارفيه والميلك شيك، ليسعد زواره بنكهات كريمية لذيذة. آش ليموناضة تجلب تقليدا لبنانيا عمره قرن إلى كيدزانيا، حيث تتخصص في تحضير أفضل عصير ليمون باستخدام أجود أنواع الليمون الطازج. ملتزمة بالجودة والاستدامة، تقوم آش ليموناضة بتوريد المكونات محليا، وتضمن أن جميع المنتجات خالية من الإضافات الصناعية. مشروباتها المنعشة والحامضة تعد بتجربة أصيلة من تراث الحمضيات اللبناني.
كيدزانيا الكويت متحمسة لتوسيع شبكة شركائها من خلال تقديم عقود قصيرة الأمد لعرض منتجاتكم وخدماتكم في نقاط البيع. يتيح هذا النهج المرن تقييم الإمكانات الكبيرة داخل كيدزانيا قبل الالتزام بشراكة طويلة الأمد. بصفتها مدينة ديناميكية حائزة على جوائز، تم تصميم كيدزانيا لدمج المرح مع التعليم، حيث توفر بيئات مصممة بعناية - من مبان، شوارع، مركبات، ومؤسسات بعلامات تجارية - تتيح للأطفال الانغماس في سيناريوهات واقعية. هدفنا هو تعزيز المهارات الحياتية الأساسية من خلال تجارب عملية تفاعلية، حيث يستكشف الأطفال المهن، ويفهمون كيفية عمل المدينة، ويتعلمون إدارة المال - مما يمنحهم الثقة ليصبحوا مواطنين مسؤولين.

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