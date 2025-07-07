"كيدزانيا" ترحّب بشريكين جديدين لنقاط البيع.. مفاجآت بانتظاركم

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"كيدزانيا" ترحّب بشريكين جديدين لنقاط البيع.. مفاجآت بانتظاركم
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت كيدزانيا الكويت عن شراكة قصيرة الأمد مع ماربل سلاب كريمري وآش ليموناضة، بهدف إثراء تجربة الزوار من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة الترفيه والطعام في كيدزانيا الكويت، وتقديم نكهات جديدة ولحظات لا تنسى للزوار. ماربل سلاب كريمري - ينشر البهجة منذ عام 1983 - بدأ من هيوستن، تكساس، وابتكر تقنية السلاب المجمد، ولا يزال يقدم آيس كريم طازج، محضر يوميا حتى يومنا هذا. لطالما كان ماربل سلاب كريمري يعرف كيف يحلم بشكل كبير، حيث يقدم لعملائه لمسات من الخيال ويعد بإلهامهم من خلال إمكانات لا حصر لها من الآيس كريم لتشبيع فضولهم وتلبية رغباتهم. مع وجود 12 فرعا في جميع أنحاء الكويت، يقدم مجموعة واسعة من الحلويات بما في ذلك كعكات الآيس كريم، البارفيه والميلك شيك، ليسعد زواره بنكهات كريمية لذيذة. آش ليموناضة تجلب تقليدا لبنانيا عمره قرن إلى كيدزانيا، حيث تتخصص في تحضير أفضل عصير ليمون باستخدام أجود أنواع الليمون الطازج. ملتزمة بالجودة والاستدامة، تقوم آش ليموناضة بتوريد المكونات محليا، وتضمن أن جميع المنتجات خالية من الإضافات الصناعية. مشروباتها المنعشة والحامضة تعد بتجربة أصيلة من تراث الحمضيات اللبناني.
كيدزانيا الكويت متحمسة لتوسيع شبكة شركائها من خلال تقديم عقود قصيرة الأمد لعرض منتجاتكم وخدماتكم في نقاط البيع. يتيح هذا النهج المرن تقييم الإمكانات الكبيرة داخل كيدزانيا قبل الالتزام بشراكة طويلة الأمد. بصفتها مدينة ديناميكية حائزة على جوائز، تم تصميم كيدزانيا لدمج المرح مع التعليم، حيث توفر بيئات مصممة بعناية - من مبان، شوارع، مركبات، ومؤسسات بعلامات تجارية - تتيح للأطفال الانغماس في سيناريوهات واقعية. هدفنا هو تعزيز المهارات الحياتية الأساسية من خلال تجارب عملية تفاعلية، حيث يستكشف الأطفال المهن، ويفهمون كيفية عمل المدينة، ويتعلمون إدارة المال - مما يمنحهم الثقة ليصبحوا مواطنين مسؤولين.
أعلنت كيدزانيا الكويت عن شراكة قصيرة الأمد مع ماربل سلاب كريمري وآش ليموناضة، بهدف إثراء تجربة الزوار من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة الترفيه والطعام في كيدزانيا الكويت، وتقديم نكهات جديدة ولحظات لا تنسى للزوار. ماربل سلاب كريمري - ينشر البهجة منذ عام 1983 - بدأ من هيوستن، تكساس، وابتكر تقنية السلاب المجمد، ولا يزال يقدم آيس كريم طازج، محضر يوميا حتى يومنا هذا. لطالما كان ماربل سلاب كريمري يعرف كيف يحلم بشكل كبير، حيث يقدم لعملائه لمسات من الخيال ويعد بإلهامهم من خلال إمكانات لا حصر لها من الآيس كريم لتشبيع فضولهم وتلبية رغباتهم. مع وجود 12 فرعا في جميع أنحاء الكويت، يقدم مجموعة واسعة من الحلويات بما في ذلك كعكات الآيس كريم، البارفيه والميلك شيك، ليسعد زواره بنكهات كريمية لذيذة. آش ليموناضة تجلب تقليدا لبنانيا عمره قرن إلى كيدزانيا، حيث تتخصص في تحضير أفضل عصير ليمون باستخدام أجود أنواع الليمون الطازج. ملتزمة بالجودة والاستدامة، تقوم آش ليموناضة بتوريد المكونات محليا، وتضمن أن جميع المنتجات خالية من الإضافات الصناعية. مشروباتها المنعشة والحامضة تعد بتجربة أصيلة من تراث الحمضيات اللبناني.
كيدزانيا الكويت متحمسة لتوسيع شبكة شركائها من خلال تقديم عقود قصيرة الأمد لعرض منتجاتكم وخدماتكم في نقاط البيع. يتيح هذا النهج المرن تقييم الإمكانات الكبيرة داخل كيدزانيا قبل الالتزام بشراكة طويلة الأمد. بصفتها مدينة ديناميكية حائزة على جوائز، تم تصميم كيدزانيا لدمج المرح مع التعليم، حيث توفر بيئات مصممة بعناية - من مبان، شوارع، مركبات، ومؤسسات بعلامات تجارية - تتيح للأطفال الانغماس في سيناريوهات واقعية. هدفنا هو تعزيز المهارات الحياتية الأساسية من خلال تجارب عملية تفاعلية، حيث يستكشف الأطفال المهن، ويفهمون كيفية عمل المدينة، ويتعلمون إدارة المال - مما يمنحهم الثقة ليصبحوا مواطنين مسؤولين.
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