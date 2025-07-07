"المباني" أطلقت تقرير الاستدامة الـ 8 ضمن رحلتها نحو الريادة في الاستدامة

تأكيدا على الالتزام بممارسات الأنشطة التجارية المستدامة، أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن، والذي يلخص إنجازات وأداء المباني خلال عام 2024 فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر استراتيجية المباني وجزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة التجارية، كما توجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.ويوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.ومن خلال تقرير الاستدامة الثامن، تؤكد «المباني» التزامها بالشفافية والنمو المسؤول، بالإضافة إلى الاستدامة باعتبارها دليلا استراتيجيا، حيث تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت الجديدة 2035، بالإضافة إلى إرشادات بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد صدر تقرير المباني الثامن للاستدامة إلكترونيا التزاما بنهج الشركة للحفاظ على البيئة.وتدعم شركة المباني من خلال علامة الأفنيوز التجارية رؤيتها بأنها «المكان الأفضل» مع «الوجهة الأكثر استدامة»، حيث تهدف المباني من خلال هذا الاتجاه لتصبح رائدة إقليميا في مبادئ الاستدامة. ولا يعد تحقيق أهداف الاستدامة مجرد مهمة يتم تنفيذها على المدى القصير، بل يتطلب الأمر المواظبة على اتباع الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق الاستدامة والالتزام والجهد الموحد، حيث تلتزم المباني بالمسؤولية واغتنام الفرص التي توفرها أجندة التنمية المستدامة. وقد تناول تقرير المباني الثامن للاستدامة عدة نقاط أداء رئيسية تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع، وحول الأداء الاقتصادي خلال عام 2024، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2% ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون دينار في عام 2023)، كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية بنسبة 16.2% لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07%)، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16.7% في عام 2024 ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار دينار في عام 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار (مقابل 64.99 مليون دينار في عام 2023).أما عن الأداء البيئي فتقدر نسبة توفير الطاقة بنسبة 22.9% في مشروع أفنتورا، مع تعويض طاقة مقدر بنسبة 5.55% من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع.وحول إدارة النفايات، فقد تم فصل نفايات البناء بنسبة 100% في أفنتورا، وتمت إعادة تدوير 31% منها، مع استهداف إعادة تدوير 75% بحلول نهاية عام 2025.

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