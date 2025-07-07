"المباني" أطلقت تقرير الاستدامة الـ 8 ضمن رحلتها نحو الريادة في الاستدامة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"المباني" أطلقت تقرير الاستدامة الـ 8 ضمن رحلتها نحو الريادة في الاستدامة
(MENAFN- Al-Anbaa)
تأكيدا على الالتزام بممارسات الأنشطة التجارية المستدامة، أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن، والذي يلخص إنجازات وأداء المباني خلال عام 2024 فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر استراتيجية المباني وجزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة التجارية، كما توجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.
ويوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.
ومن خلال تقرير الاستدامة الثامن، تؤكد «المباني» التزامها بالشفافية والنمو المسؤول، بالإضافة إلى الاستدامة باعتبارها دليلا استراتيجيا، حيث تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت الجديدة 2035، بالإضافة إلى إرشادات بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد صدر تقرير المباني الثامن للاستدامة إلكترونيا التزاما بنهج الشركة للحفاظ على البيئة.
وتدعم شركة المباني من خلال علامة الأفنيوز التجارية رؤيتها بأنها «المكان الأفضل» مع «الوجهة الأكثر استدامة»، حيث تهدف المباني من خلال هذا الاتجاه لتصبح رائدة إقليميا في مبادئ الاستدامة. ولا يعد تحقيق أهداف الاستدامة مجرد مهمة يتم تنفيذها على المدى القصير، بل يتطلب الأمر المواظبة على اتباع الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق الاستدامة والالتزام والجهد الموحد، حيث تلتزم المباني بالمسؤولية واغتنام الفرص التي توفرها أجندة التنمية المستدامة. وقد تناول تقرير المباني الثامن للاستدامة عدة نقاط أداء رئيسية تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع، وحول الأداء الاقتصادي خلال عام 2024، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2% ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون دينار في عام 2023)، كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية بنسبة 16.2% لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07%)، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16.7% في عام 2024 ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار دينار في عام 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار (مقابل 64.99 مليون دينار في عام 2023).
أما عن الأداء البيئي فتقدر نسبة توفير الطاقة بنسبة 22.9% في مشروع أفنتورا، مع تعويض طاقة مقدر بنسبة 5.55% من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع.
وحول إدارة النفايات، فقد تم فصل نفايات البناء بنسبة 100% في أفنتورا، وتمت إعادة تدوير 31% منها، مع استهداف إعادة تدوير 75% بحلول نهاية عام 2025.
تأكيدا على الالتزام بممارسات الأنشطة التجارية المستدامة، أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن، والذي يلخص إنجازات وأداء المباني خلال عام 2024 فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر استراتيجية المباني وجزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة التجارية، كما توجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.
ويوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.
ومن خلال تقرير الاستدامة الثامن، تؤكد «المباني» التزامها بالشفافية والنمو المسؤول، بالإضافة إلى الاستدامة باعتبارها دليلا استراتيجيا، حيث تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت الجديدة 2035، بالإضافة إلى إرشادات بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد صدر تقرير المباني الثامن للاستدامة إلكترونيا التزاما بنهج الشركة للحفاظ على البيئة.
وتدعم شركة المباني من خلال علامة الأفنيوز التجارية رؤيتها بأنها «المكان الأفضل» مع «الوجهة الأكثر استدامة»، حيث تهدف المباني من خلال هذا الاتجاه لتصبح رائدة إقليميا في مبادئ الاستدامة. ولا يعد تحقيق أهداف الاستدامة مجرد مهمة يتم تنفيذها على المدى القصير، بل يتطلب الأمر المواظبة على اتباع الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق الاستدامة والالتزام والجهد الموحد، حيث تلتزم المباني بالمسؤولية واغتنام الفرص التي توفرها أجندة التنمية المستدامة. وقد تناول تقرير المباني الثامن للاستدامة عدة نقاط أداء رئيسية تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع، وحول الأداء الاقتصادي خلال عام 2024، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2% ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون دينار في عام 2023)، كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية بنسبة 16.2% لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07%)، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16.7% في عام 2024 ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار دينار في عام 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار (مقابل 64.99 مليون دينار في عام 2023).
أما عن الأداء البيئي فتقدر نسبة توفير الطاقة بنسبة 22.9% في مشروع أفنتورا، مع تعويض طاقة مقدر بنسبة 5.55% من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع.
وحول إدارة النفايات، فقد تم فصل نفايات البناء بنسبة 100% في أفنتورا، وتمت إعادة تدوير 31% منها، مع استهداف إعادة تدوير 75% بحلول نهاية عام 2025.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صدور نتائج الانتقال من تخصص أعلى إلى أدنى في الجامعة الأردنية
تغييرات صادمة تهز قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم!
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
حـــزب الله يــــقـول إن الـتـــهـديــدات الإسرائيلية لن تدفعه إلى "الاستسلام"
برنامج حافل لـ"الشارقة للدفاع عن النفس" في "عطلتنا غير"
الرئيس الأمريكي يفرض 25 بالمئة جمارك على ماليزيا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا