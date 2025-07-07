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فيليبي من مرسيليا إلى رايو فايكانو

فيليبي من مرسيليا إلى رايو فايكانو

2025-07-07 07:03:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬من‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الى‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬الإسباني‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الأخير‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬توصل‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬ولويز‭ ‬فيليبي‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬بانتقاله‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭.‬

وانضم‭ ‬فيليبي‭ ‬البرازيلي‭ ‬الأصل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬أساسيا‭ ‬وخاض‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭.‬

وسبق‭ ‬لفيليبي‭ ‬ان‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بيتيس‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬مقابل‭ ‬صفقة‭ ‬بلغت‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

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