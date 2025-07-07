فيليبي من مرسيليا إلى رايو فايكانو

فيليبي من مرسيليا إلى رايو فايكانو
وقال النادي الإسباني على موقعه الرسمي: «توصل رايو فايكانو ولويز فيليبي الى اتفاق يقضي بانتقاله الى صفوف الفريق» من دون ان يعلن مدة العقد.
وانضم فيليبي البرازيلي الأصل الى صفوف مرسيليا في يناير الماضي في سوق الانتقالات الشتوية قادما من نادي اتحاد جدة السعودي حيث فشل في فرض نفسه أساسيا وخاض في صفوفه 4 مباريات فقط.
وسبق لفيليبي ان لعب في الدوري الاسباني في صفوف بيتيس موسم 2022-2023 قبل ان ينتقل الى الاتحاد مقابل صفقة بلغت 22 مليون يورو.
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