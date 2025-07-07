غدا استكمال محاكمة المتسبب في حادث سار المأساوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشير‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬المركبة‭ ‬المتسببة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المخدر‭ ‬ومتعاطي‭ ‬المسكر‭ ‬بسرعة‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المقرر‭ ‬قانونًا‭ ‬وبدون‭ ‬الالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية؛‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انحرافه‭ ‬المفاجئ‭ ‬إلى‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬واصطدامه‭ ‬بمركبة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم؛‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬وزوجته‭ ‬وإصابة‭ ‬أطفالهما‭ ‬بإصابات‭ ‬جسيمة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬أحدهم‭ ‬لاحقاً‭.‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬الإخطار‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهم،‭ ‬وواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضده،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطيًا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.. ‬حيث‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة،‭ ‬أولا‭: ‬تسبب‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ناشئاً‭ ‬عن‭ ‬قيادته‭ ‬المركبة‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مخدر،‭ ‬ثانيا‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ناشئاً‭ ‬عن‭ ‬قيادته‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مخدر‭.‬

ثالثا‭: ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المخدر‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قيادتها،‭ ‬رابعا‭ ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬متعاطيا‭ ‬مسكرا‭ ‬وارتكب‭ ‬بها‭ ‬حادث‭ ‬التلفيات،‭ ‬خامسا‭ ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتباع‭ ‬إشارات‭ ‬وعلامات‭ ‬المرور‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بالتجاوز‭ ‬الخاطئ‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬معاكس،‭ ‬سادسا‭ ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬بما‭ ‬يجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة‭ ‬للشارع‭ ‬بنسبة‭ ‬تجاوز30‭%‬،‭ ‬سابعا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬تلفيات‭ ‬بممتلكات‭ ‬الغير،‭ ‬ثامنا‭ ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬بطريقة‭ ‬تعرض‭ ‬الأرواح‭ ‬والأموال‭ ‬للخطر‭.‬