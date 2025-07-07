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مصرع قائد سيارة احترقت سيارته في حادث مروري

مصرع قائد سيارة احترقت سيارته في حادث مروري

2025-07-07 07:03:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬أمس‭ ‬مصرعه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬مروري‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تصادم‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى‭ ‬وتسبب‭ ‬الاصطدام‭ ‬في‭ ‬اشتعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬ووفاة‭ ‬قائدها‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إن‭ ‬حادثا‭ ‬بين‭ ‬مركبتين‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬باتجاه‭ ‬السعودية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬ووفاة‭ ‬قائدها،‭ ‬وأكدت‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

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