مصرع قائد سيارة احترقت سيارته في حادث مروري

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مصرع قائد سيارة احترقت سيارته في حادث مروري
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي قائد سيارة أمس مصرعه بعد تعرضه لحادث مروري على جسر الملك فهد في اتجاه السعودية، حيث تصادم مع سيارة أخرى وتسبب الاصطدام في اشتعال النار في السيارة ووفاة قائدها. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حادثا بين مركبتين على جسر الملك فهد باتجاه السعودية أسفر عن نشوب حريق في سيارة ووفاة قائدها، وأكدت ان الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة في الموقع.
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