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محاكمة سيدة وآسيويين بتهمة الاتجار بفتيات وإجبارهن على الرذيلة

محاكمة سيدة وآسيويين بتهمة الاتجار بفتيات وإجبارهن على الرذيلة

2025-07-07 07:03:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬سيدة‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭ ‬وآسيويين‭ ‬اثنين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬وإجبارهن‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرذيلة‭ ‬مع‭ ‬آخرين،‭ ‬حيث‭ ‬استدرجوا‭ ‬الضحايا‭ ‬بوعود‭ ‬كاذبة‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬فندق،‭ ‬وبمجرد‭ ‬حضورهن‭ ‬تم‭ ‬إجبارهن‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬يفيد‭ ‬بقيام‭ ‬متهمين‭ ‬بالاتجار‭ ‬بشخص‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلالهما‭ ‬قسرًا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬خداعهما‭ ‬بوجود‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مشروعة،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬أُجبرتا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تحريضهما‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكسب،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬الإكراه‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬وذكرت‭ ‬إحداهن‭ ‬أنها‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬لدى‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬كمقدمة‭ ‬طعام،‭ ‬فاستُقبلت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬اصطحبها‭ ‬إلى‭ ‬الفندق،‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬احتجزت‭ ‬جواز‭ ‬سفرها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بساعات‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬راحة‭ ‬أو‭ ‬إجازات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خصومات‭ ‬إلزامية‭ ‬من‭ ‬راتبها‭ ‬لأغراض‭ ‬التزيّن،‭ ‬وأُجبرت‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬وتناول‭ ‬المشروبات‭ ‬المسكرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رضاها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬حريتها‭.‬

وقد‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬قامت‭ ‬بالاتجار‭ ‬بالمجني‭ ‬عليهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجبارهما‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬دون‭ ‬أجور،‭ ‬وخصم‭ ‬مبالغ‭ ‬من‭ ‬مستحقاتهما،‭ ‬وإجبارهما‭ ‬على‭ ‬مجالسة‭ ‬الزبائن‭ ‬وتناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬اتّجروا‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليهما،‭ ‬وهما‭ ‬فتاتان‭ ‬عربيتان،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبالهما‭ ‬ونقلهما‭ ‬وإيوائهما‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬لا‭ ‬يُعتدّ‭ ‬فيها‭ ‬برضاهما،‭ ‬بغرض‭ ‬استغلالهما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬القسري،‭ ‬حيث‭ ‬أُجبرتا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬أو‭ ‬إجازات،‭ ‬وفي‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬وإرغامهما‭ ‬على‭ ‬مجالسة‭ ‬الزبائن،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بحجز‭ ‬حريتهما‭ ‬ومراقبتهما‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬أنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بحجز‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬قانوني،‭ ‬باستخدام‭ ‬التهديد،‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬للكسب،‭ ‬ولكونهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شخص،‭ ‬فقد‭ ‬منعوهما‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الهرب،‭ ‬وأجبروهما‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬القسري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬امتنعت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬أجر‭ ‬العاملتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭.‬

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