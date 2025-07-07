الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا باليمن وجماعة الحوثي ترد بهجوم صاروخي

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا باليمن وجماعة الحوثي ترد بهجوم صاروخي
وأضاف الجيش أن الغارات، التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء، جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل.
وبعد ساعات من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفا أنه جرت محاولات لاعتراضهما لكن نتائج هذه المحاولات لا تزال قيد المراجعة.
وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف متعددة في إسرائيل ردا على القصف في اليمن. وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها لم تتلق أي اتصالات متعلقة بآثار مترتبة على إطلاق الصاروخين أو سقوط قتلى أو مصابين بعد إطلاقهما من اليمن. وقالت إسرائيل إنها هاجمت أمس أيضا السفينة جالاكسي ليدر في ميناء رأس عيسى والتي احتجزها الحوثيون في أواخر عام 2023. وأضاف الجيش: «قامت قوات النظام الإرهابي الحوثي بتركيب نظام رادار على السفينة وتستخدمه لتعقب السفن في المياه الدولية من أجل تعزيز أنشطة النظام الإرهابي الحوثي». وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنه في أعقاب الهجمات تصدت «الدفاعات الجوية اليمنية بفاعلية للعدوان الإسرائيلي»، مضيفا أن «عملية التصدي تمت بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع». وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء الموانئ الثلاثة في اليمن قبل أن يشن هجماته. وقال سكان لرويترز إن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر تسببت في توقف محطة الكهرباء الرئيسية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض سفينة للهجوم قبالة ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتخلي طاقم السفينة عنها بعد أن تسربت إليها المياه. وأعلن الحوثيون أمس تنفيذ هجوم على السفينة التجارية «ماجيك سيز». وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نُشر على تلغرام: إنه تمّ استهداف «سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة». ويُعد هذا أول هجوم للحوثيين على سفينة للشحن التجاري في الممر البحري الحيوي هذا العام، في حين يسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن في مايو بوساطة عُمانية وأنهى أسابيع من الضربات الأمريكية المكثفة على اليمن.
ورغم الهدنة مع الأمريكيين، أكّد الحوثيون في مايو أن السفن الإسرائيلية ستبقى «عرضة للاستهداف» في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكّد سريع غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر «ماجيك سيز» بشكل كامل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
انطلاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الجمعة
السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
موقف نبيل من مانشستر يونايتد تجاه لاعبيه بعد وفاة جوتا
وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا