الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا باليمن وجماعة الحوثي ترد بهجوم صاروخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬الغارات،‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬موانئ‭ ‬الحديدة‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى‭ ‬والصليف‭ ‬ومحطة‭ ‬رأس‭ ‬الكثيب‭ ‬للكهرباء،‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬صاروخين‭ ‬أطلقا‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬لاعتراضهما‭ ‬لكن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‭. ‬

وقالت‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬اتصالات‭ ‬متعلقة‭ ‬بآثار‭ ‬مترتبة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخين‭ ‬أو‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقهما‭ ‬من‭ ‬اليمن‭. ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬هاجمت‭ ‬أمس‭ ‬أيضا‭ ‬السفينة‭ ‬جالاكسي‭ ‬ليدر‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬رأس‭ ‬عيسى‭ ‬والتي‭ ‬احتجزها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الإرهابي‭ ‬الحوثي‭ ‬بتركيب‭ ‬نظام‭ ‬رادار‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬وتستخدمه‭ ‬لتعقب‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬النظام‭ ‬الإرهابي‭ ‬الحوثي‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجمات‭ ‬تصدت‭ ‬‮«‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬اليمنية‭ ‬بفاعلية‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬التصدي‭ ‬تمت‭ ‬بدفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭ ‬جو‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‮»‬‭. ‬وطلب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إخلاء‭ ‬الموانئ‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬هجماته‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬محطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرئيسية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وانقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬سفينة‭ ‬للهجوم‭ ‬قبالة‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وتخلي‭ ‬طاقم‭ ‬السفينة‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسربت‭ ‬إليها‭ ‬المياه‭. ‬وأعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬أمس‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬سيز‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭: ‬إنه‭ ‬تمّ‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬سفينة‭ ‬ماجيك‭ ‬سيز‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬انتهكت‭ ‬حظر‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بزورقين‭ ‬مسيرين،‭ ‬وخمسة‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬ومجنحة،‭ ‬وثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‮»‬‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬للحوثيين‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬للشحن‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬البحري‭ ‬الحيوي‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسري‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬بوساطة‭ ‬عُمانية‭ ‬وأنهى‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المكثفة‭ ‬على‭ ‬اليمن‭. ‬

ورغم‭ ‬الهدنة‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬أكّد‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أن‭ ‬السفن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ستبقى‭ ‬‮«‬عرضة‭ ‬للاستهداف‮»‬‭ ‬في‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬قبالة‭ ‬اليمن،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭. ‬

وأكّد‭ ‬سريع‭ ‬غرق‭ ‬السفينة‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬