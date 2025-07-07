  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انتهاء الجلسة الثانية من مفاوضات حماس وإسرائيل بالدوحة "من دون تحقيق اختراق"

انتهاء الجلسة الثانية من مفاوضات حماس وإسرائيل بالدوحة "من دون تحقيق اختراق"

2025-07-07 07:03:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الدوحة‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬الفجوات‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬حيث‭ ‬تتمسك‭ ‬الحركة‭ ‬بالتعديلات‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الأمريكي‭.‬

وانتهت‭ ‬جلسة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ (‬اليوم‭) ‬جلسة‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حقيق‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الصباحي‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬مطّلع‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفرنسية‭: ‬إن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬المحتمل‭ ‬و«تبادل‭ ‬الأسرى‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش،‭ ‬ويتم‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬المواقف‭ ‬والإجابات‭ ‬عبر‭ ‬الوسطاء‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مطلعين‭ ‬قولهما‭ ‬إن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭ ‬حاسمة‭. ‬وأضافا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬مفوض‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملك‭ ‬صلاحيات‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬وصرّح‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسرى،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأسرى‭ ‬المتبقين،‭ ‬فسيتم‭ ‬إخراج‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬منهم‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بينما‭ ‬تحدث‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطلع،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬المقبلة‭.‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬24‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬لم‭ ‬تسمه‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ضئيلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬الخلافات‭ ‬ليست‭ ‬بتلك‭ ‬الأهمية،‭ ‬فالأمر‭ ‬كله‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تعنت‭ ‬الطرفين‭ ‬ومدى‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬سيمارسه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬توجه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬لدفع‭ ‬محادثات‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬حماس‭.‬

ومساء‭ ‬السبت،‭ ‬وصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعديلات‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬القطري‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭.‬

والجمعة،‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬سلمت‭ ‬الوسطاء‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح،‭ ‬بعدما‭ ‬أكملت‭ ‬بخصوصه‭ ‬مشاوراتها‭ ‬الداخلية‭ ‬ومع‭ ‬الفصائل‭ ‬والقوى‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ووصفت‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اتسم‭ ‬بالإيجابية‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬‮«‬جاهزيتها‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬للدخول‭ ‬فوراً‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‮»‬‭ ‬المقترح‭.‬

MENAFN07072025000055011008ID1109770978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث