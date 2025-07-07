انتهاء الجلسة الثانية من مفاوضات حماس وإسرائيل بالدوحة "من دون تحقيق اختراق"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانتهت‭ ‬جلسة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ (‬اليوم‭) ‬جلسة‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حقيق‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الصباحي‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬مطّلع‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفرنسية‭: ‬إن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬المحتمل‭ ‬و«تبادل‭ ‬الأسرى‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش،‭ ‬ويتم‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬المواقف‭ ‬والإجابات‭ ‬عبر‭ ‬الوسطاء‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مطلعين‭ ‬قولهما‭ ‬إن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭ ‬حاسمة‭. ‬وأضافا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬مفوض‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملك‭ ‬صلاحيات‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬وصرّح‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسرى،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأسرى‭ ‬المتبقين،‭ ‬فسيتم‭ ‬إخراج‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬منهم‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بينما‭ ‬تحدث‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطلع،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬المقبلة‭.‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬24‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬لم‭ ‬تسمه‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ضئيلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬الخلافات‭ ‬ليست‭ ‬بتلك‭ ‬الأهمية،‭ ‬فالأمر‭ ‬كله‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تعنت‭ ‬الطرفين‭ ‬ومدى‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬سيمارسه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬توجه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬لدفع‭ ‬محادثات‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬حماس‭.‬

ومساء‭ ‬السبت،‭ ‬وصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعديلات‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬القطري‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭.‬

والجمعة،‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬سلمت‭ ‬الوسطاء‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح،‭ ‬بعدما‭ ‬أكملت‭ ‬بخصوصه‭ ‬مشاوراتها‭ ‬الداخلية‭ ‬ومع‭ ‬الفصائل‭ ‬والقوى‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ووصفت‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اتسم‭ ‬بالإيجابية‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬‮«‬جاهزيتها‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬للدخول‭ ‬فوراً‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‮»‬‭ ‬المقترح‭.‬