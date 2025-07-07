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14 شهيدا بينهم 6 بقصف إسرائيلي على عيادة طبية تؤوي نازحين بغزة

14 شهيدا بينهم 6 بقصف إسرائيلي على عيادة طبية تؤوي نازحين بغزة

2025-07-07 07:03:07
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬14‭ ‬مواطنا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬بأن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬سبعة‭ ‬سقطوا في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬من‮ ‬خانيونس‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مواطنين‭ ‬استشهدا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬وسط‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام،‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬مواطن‭ ‬وأصيب‭ ‬20‭ ‬بنيران‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬مساعدات‭ ‬شمالي‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجهاز‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬تؤوي‭ ‬فلسطينيين‭ ‬نازحين‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬نقل‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬6‭ ‬شهداء‭ ‬و15‭ ‬مصابا‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬عيادة‭ ‬الرمال‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬مئات‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الرمال‮»‬‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارة‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العيادة‭ ‬وحريق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أقسامها‭. ‬

واضطر‭ ‬عشرات‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬خيامهم‭ ‬والغرف‭ ‬التي‭ ‬يقيمون‭ ‬فيها‭ ‬داخل‭ ‬العيادة،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭. ‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬الضاش‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬عيادة‭ ‬الرمال‭ ‬لضربتين‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬وفجرا،‭ ‬انفجار‭ ‬ضخم،‭ ‬حريق‭ ‬شبّ‭ ‬في‭ ‬الغرف،‭ ‬ونقلوا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬جثثهم‭ ‬كانت‭ ‬متفحمة‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬عند‭ ‬أقاربه‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬غرب‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬نقل‭ ‬‮«‬شهيدين‭ ‬و20‭ ‬مصابا‭ ‬من‭ ‬منتظري‭ ‬المساعدات،‭ ‬بنيران‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشاكوش‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬حوالي‭ ‬كيلومترين‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬المساعدات‭ ‬التابع‭ ‬لـ‮«‬مؤسسة‭ ‬غزة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬المدعوم‭ ‬أمريكيا‭ ‬وإسرائيليا،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭. ‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬57‭ ‬ألفا‭ ‬و523‭ ‬شخصا،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬136‭ ‬ألفا‭ ‬و617‭ ‬شخصا،‭ ‬بينما‭ ‬مازالت‭ ‬طواقم‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬بسبب‭ ‬الدمار‭ ‬الواسع‭ ‬واستمرار‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬6964‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬24576‭ ‬من‭ ‬المصابين،‭ ‬سقطوا‭ ‬منذ‭ ‬استئناف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية‭ ‬بأن‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬استقبلت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية‭ ‬105‭ ‬جثامين،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ضحية‭ ‬واحدة‭ ‬تم‭ ‬انتشالها‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬356‭ ‬مصابا‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬المرتبطين‭ ‬بمحاولات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬بلغ‭ ‬7‭ ‬شهداء‭ ‬و74‭ ‬مصابا،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬من‭ ‬فقدوا‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬758‭ ‬شخصا،‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬جريح‭. ‬

وتؤكد‭ ‬جهات‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬غير‭ ‬معلوم‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسبب‭ ‬تعذر‭ ‬تحرك‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭.‬

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