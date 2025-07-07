14 شهيدا بينهم 6 بقصف إسرائيلي على عيادة طبية تؤوي نازحين بغزة

14 شهيدا بينهم 6 بقصف إسرائيلي على عيادة طبية تؤوي نازحين بغزة
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين الشهداء سبعة سقطوا في مدينة غزة، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من خانيونس جنوبي القطاع.
وقالت إن «مواطنين استشهدا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط القطاع».
ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، «استشهد مواطن وأصيب 20 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح».
من جانبه قال الناطق باسم الجهاز محمود بصل إن من بين الشهداء ستة في عيادة طبية تؤوي فلسطينيين نازحين. وأوضح أنه نقل الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة «6 شهداء و15 مصابا بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية اسرائيلية استهدفت غرفة في مبنى عيادة الرمال التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال» في غرب مدينة غزة.
وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في العيادة وحريق في عدد من أقسامها.
واضطر عشرات النازحين إلى مغادرة خيامهم والغرف التي يقيمون فيها داخل العيادة، بحسب شهود عيان.
وقال علي الضاش: «تعرضت عيادة الرمال لضربتين في الليل وفجرا، انفجار ضخم، حريق شبّ في الغرف، ونقلوا عددا من الشهداء جثثهم كانت متفحمة» وأضاف أنه اضطر مع عائلته إلى النزوح عند أقاربه في خيمة في مخيم الشاطئ غرب غزة.
وقال بصل إن الدفاع المدني نقل «شهيدين و20 مصابا من منتظري المساعدات، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم» في منطقة الشاكوش التي تبعد حوالي كيلومترين عن مركز المساعدات التابع لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» المدعوم أمريكيا وإسرائيليا، في شمال غرب مدينة رفح.
وارتفع عدد الشهداء نتيجة في العدوان الغاشم على قطاع غزة إلى 57 ألفا و523 شخصا، وذلك منذ بدء العدوان في أكتوبر من عام 2023، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة أمس.
وقالت الوزارة إن «إجمالي عدد المصابين بلغ نحو 136 ألفا و617 شخصا، بينما مازالت طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع بسبب الدمار الواسع واستمرار الأعمال القتالية».
وأضافت الوزارة أن «6964 من الشهداء إلى جانب 24576 من المصابين، سقطوا منذ استئناف العمليات العسكرية في الثامن عشر من مارس الماضي، عقب انتهاء فترة من التهدئة بين إسرائيل وحماس».
وأفادت التقارير الطبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 105 جثامين، من بينها ضحية واحدة تم انتشالها من تحت الأنقاض، إضافة إلى 356 مصابا.
كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المرتبطين بمحاولات الحصول على المساعدات الإنسانية خلال الفترة نفسها بلغ 7 شهداء و74 مصابا، ليرتفع بذلك إجمالي من فقدوا حياتهم في هذا السياق إلى 758 شخصا، مقابل أكثر من 5000 جريح.
وتؤكد جهات طبية أن عددا غير معلوم من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب تعذر تحرك طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
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