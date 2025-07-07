الاتحاد الأوروبي يقترب من التوصل إلى تفاق مبدئي بشأن التجارة مع أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أمام‮ ‬ الاتحاد‭ ‬الأوروبي ‮ ‬مهلة‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب،‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬التكتل‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬50 % ‭. ‬كان‭ ‬ترمب‭ ‬قد‭ ‬فرض‮ ‬ رسوماً‭ ‬جمركية ‮ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬شركاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التجاريين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلي،‭ ‬وحاجته‭ ‬لتمويل‭ ‬تمديد‭ ‬التخفيضات‭ ‬الضريبية،‭ ‬ومنع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

مهلة‭ ‬ترمب‭ ‬تنفد

عمل‭ ‬مفاوضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لمناقشة‭ ‬تفاصيل‭ ‬اتفاق‭ ‬أولي‭ ‬لتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية،‭ ‬ويظل‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬التكتل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬ترقباً‭ ‬لإحراز‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬المنوطة‭ ‬بإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬تقدماً‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭.‬

أجرى‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬فريدريش‭ ‬ميرتس‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬بالرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجا‭ ‬ميلوني،‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬التجاري‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬ميرتس،‭ ‬شتيفان‭ ‬كورنيليوس،‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬ينفد‭. ‬أنا‭ ‬متفائل‭ ‬دوماً،‭ ‬لكن‭ ‬المفوضية‭ ‬تدرس‭ ‬سيناريوهات‭ ‬مختلفة ” ‭.‬