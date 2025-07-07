  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي بسوريا بصورة متواضعة في 2025

البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي بسوريا بصورة متواضعة في 2025

2025-07-07 02:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 7 (كونا) -– توقع تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي في سوريا بصورة متواضعة بنسبة 1 في المئة في العام 2025 بعد انكماشه بنسبة 5ر1 في المئة في العام الماضي وذلك في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة.
واستعرض التقرير الصادر تحت عنوان (تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا-2025) المسار الاقتصادي الاخير لسوريا في ظل التحولات السياسية التي تمر بها البلاد بالاضافة الى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
وذكر انه على الرغم من ان تخفيف العقوبات على سوريا يتيح بعض الامكانيات الايجابية للنمو فان التحسن "يبقى محدودا" مشيرا الى ان تجميد الأصول الخارجية وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية لا يزالان يعيقان إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني فضلا عن أنشطة التجارة والاستثمار.
كما سلط التقرير الضوء على التآكل الحاد للقاعدة الاقتصادية لسوريا والضغوط المزمنة على المالية العامة والآثار العميقة للعقوبات والاضطرابات الناجمة عن الصراع وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011.
واوضح ان الصراع الذي امتد 14 عاما في سوريا ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد السوري حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي بأكثر من 50 في المئة منذ عام 2010 وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولارا أمريكيا فقط في عام 2024 أي أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.
واضاف ان الفقر المدقع يطال حاليا واحد من كل أربعة سوريين في حين يعيش ثلثا السوريين تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
واشار الى ان سوريا تواجه منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي "أزمة سيولة حادة" بسبب نقص الأوراق النقدية الورقية واضطرابات واسعة النطاق في تداول العملة المحلية.
من جهته قال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كاريه ان هذا "التقييم لاوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا يسهم يسهم في سد النقص الحاد في المعلومات كما يوفر أساسا مهما للحوار بشأن السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء في البلاد".
وأشار التقرير إلى ما اتخذته الحكومة الجديدة مؤخرا من إجراءات لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والسياسات النقدية مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية.
كما لفت إلى الجهود التي تبذل من أجل جذب الاستثمارات الدولية وتأمين التزامات الدعم الدولي الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري.
وقال التقرير ان "الآفاق المستقبلية لسوريا لاتزال عرضة لمخاطر كبيرة فالتحديات الأمنية لا تزال قائمة كما أن تأمين واردات النفط سيمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة معدلات التضخم".
في المقابل ذكر التقرير ان "التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرق سوريا يمكن ان يؤدي إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز كما يمكن لزيادة مستوى المشاركة الإقليمية لاسيما من تركيا وبعض دول الخليج إلى جانب تخفيف العقوبات أن يسهم في تيسير جهود تحقيق التعافي وجذب الاستثمارات".
واشار الى الدور الذي قد تؤديه العودة الطوعية المتزايدة من اللاجئين والنازحين داخليا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط "لكن ذلك مرهون بتخفيف العقوبات من أجل تحفيز أنشطة الاستثمار والتجارة".(النهاية)

ا م م / ش م ع


MENAFN07072025000071011013ID1109770169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث