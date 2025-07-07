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سفينة خفر السواحل اليابانية تصل إلى الهند لتعزيز العلاقات البحرية

سفينة خفر السواحل اليابانية تصل إلى الهند لتعزيز العلاقات البحرية

2025-07-07 02:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 7 - 7 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الاثنين وصول سفينة خفر السواحل اليابانية (إيتسوكوشيما) إلى ميناء (تشيناي) جنوبي الهند في إطار تعزيز العلاقات البحرية بين نيودلهي وطوكيو.
وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة (إيتسوكوشيما) وصلت إلى ميناء (تشيناي) ضمن برنامجها التدريبي العالمي لرحلات المحيطات ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين خفر السواحل الهندية وخفر السواحل اليابانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضافت أن زيارة السفينة اليابانية وطواقمها التي تستمر سبعة ايام تتضمن اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى وتبادلات مهنية وثقافية مشتركة مبينة انه من المقرر اجراء تمرينا بحريا مشتركا في 12 يوليو الحالي لتعزيز التوافق التشغيلي بين القوتين.
وتأتي زيارة الميناء كجزء من مذكرة التعاون بين الهند واليابان الموقعة عام 2006 وتماشيا مع رؤية الهند (الأمن والنمو للجميع في المنطقة) إضافة إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ. (النهاية)

أ ت ك / ف ل ا


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