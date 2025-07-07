سفينة خفر السواحل اليابانية تصل إلى الهند لتعزيز العلاقات البحرية

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سفينة خفر السواحل اليابانية تصل إلى الهند لتعزيز العلاقات البحرية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 7 - 7 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الاثنين وصول سفينة خفر السواحل اليابانية (إيتسوكوشيما) إلى ميناء (تشيناي) جنوبي الهند في إطار تعزيز العلاقات البحرية بين نيودلهي وطوكيو.
وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة (إيتسوكوشيما) وصلت إلى ميناء (تشيناي) ضمن برنامجها التدريبي العالمي لرحلات المحيطات ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين خفر السواحل الهندية وخفر السواحل اليابانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضافت أن زيارة السفينة اليابانية وطواقمها التي تستمر سبعة ايام تتضمن اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى وتبادلات مهنية وثقافية مشتركة مبينة انه من المقرر اجراء تمرينا بحريا مشتركا في 12 يوليو الحالي لتعزيز التوافق التشغيلي بين القوتين.
وتأتي زيارة الميناء كجزء من مذكرة التعاون بين الهند واليابان الموقعة عام 2006 وتماشيا مع رؤية الهند (الأمن والنمو للجميع في المنطقة) إضافة إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ. (النهاية)
أ ت ك / ف ل ا
وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة (إيتسوكوشيما) وصلت إلى ميناء (تشيناي) ضمن برنامجها التدريبي العالمي لرحلات المحيطات ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين خفر السواحل الهندية وخفر السواحل اليابانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضافت أن زيارة السفينة اليابانية وطواقمها التي تستمر سبعة ايام تتضمن اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى وتبادلات مهنية وثقافية مشتركة مبينة انه من المقرر اجراء تمرينا بحريا مشتركا في 12 يوليو الحالي لتعزيز التوافق التشغيلي بين القوتين.
وتأتي زيارة الميناء كجزء من مذكرة التعاون بين الهند واليابان الموقعة عام 2006 وتماشيا مع رؤية الهند (الأمن والنمو للجميع في المنطقة) إضافة إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ. (النهاية)
أ ت ك / ف ل ا
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