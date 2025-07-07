  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجزائر: انطلاق الدورة ال13 لاجتماع اللجنة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)

الجزائر: انطلاق الدورة ال13 لاجتماع اللجنة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)

2025-07-07 02:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 7 (كونا) -- انطلقت بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين فعاليات الدورة ال13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) لتقييم واقع تطبيق استراتيجيات اللجنة واستعراض تجارب وطنية في تبادل البيانات الشرطية.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع حسب بيان لمديرية الأمن الوطني بحث سبل مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتتبع الجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات وتدعيم القدرات التقنية للدول الأعضاء.
من جهته أكد المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتنسيق الجهود لتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تفشي الجريمة السيبرانية".
كما دعا إلى "وضع برامج إصلاحية وتجفيف منابع الجريمة والعمل على تعزيز القدرات التقنية وتكوين العنصر البشري".
وشدد بداوي على أهمية "دعم آليات التعاون الإفريقي وإيجاد ميكانزمات فعالة للتكوين المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية في القارة بما يسهم في بناء قدرات شرطية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية".
ويأتي الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متسم بتعقيدات أمنية متزايدة تفرض ضرورة تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمختلف أشكاله.(النهاية)

م ر / ش م ع


MENAFN07072025000071011013ID1109770167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث