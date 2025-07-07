الجزائر: انطلاق الدورة ال13 لاجتماع اللجنة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)

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الجزائر: انطلاق الدورة ال13 لاجتماع اللجنة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 7 (كونا) -- انطلقت بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين فعاليات الدورة ال13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) لتقييم واقع تطبيق استراتيجيات اللجنة واستعراض تجارب وطنية في تبادل البيانات الشرطية.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع حسب بيان لمديرية الأمن الوطني بحث سبل مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتتبع الجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات وتدعيم القدرات التقنية للدول الأعضاء.
من جهته أكد المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتنسيق الجهود لتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تفشي الجريمة السيبرانية".
كما دعا إلى "وضع برامج إصلاحية وتجفيف منابع الجريمة والعمل على تعزيز القدرات التقنية وتكوين العنصر البشري".
وشدد بداوي على أهمية "دعم آليات التعاون الإفريقي وإيجاد ميكانزمات فعالة للتكوين المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية في القارة بما يسهم في بناء قدرات شرطية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية".
ويأتي الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متسم بتعقيدات أمنية متزايدة تفرض ضرورة تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمختلف أشكاله.(النهاية)
م ر / ش م ع
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع حسب بيان لمديرية الأمن الوطني بحث سبل مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن السيبراني من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتتبع الجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات وتدعيم القدرات التقنية للدول الأعضاء.
من جهته أكد المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتنسيق الجهود لتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تفشي الجريمة السيبرانية".
كما دعا إلى "وضع برامج إصلاحية وتجفيف منابع الجريمة والعمل على تعزيز القدرات التقنية وتكوين العنصر البشري".
وشدد بداوي على أهمية "دعم آليات التعاون الإفريقي وإيجاد ميكانزمات فعالة للتكوين المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية في القارة بما يسهم في بناء قدرات شرطية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية".
ويأتي الاجتماع في سياق إقليمي ودولي متسم بتعقيدات أمنية متزايدة تفرض ضرورة تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمختلف أشكاله.(النهاية)
م ر / ش م ع
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