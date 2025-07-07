سفير الكويت لدى القاهرة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وجزر القمر

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سفير الكويت لدى القاهرة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وجزر القمر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 7 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة والمحال إلى جمهورية جزر القمر المتحدة غانم الغانم اليوم الاثنين عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجزر القمر.
جاء ذلك في تصريح هاتفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إذ قال السفير الغانم إن مشاركته في احتفال اليوم الوطني والذكرى ال50 للاستقلال لجزر القمر في العاصمة موروني تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح السفير الغانم أنه التقى على هامش الحفل بوزير الخارجية والتعاون الدولي القمري مباي محمد ونقل له تحيات وزير الخارجية عبدالله اليحيا وتمنياته له بالسداد والتوفيق.
وأضاف أنه بحث مع الوزير عددا من المواضيع محل الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن الوزير محمد سلمه رسالة خطية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه الرئيس عثمان غزالي تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وافاق تدعيم التعاون الثنائي. (النهاية)
م م / ف ل ا
جاء ذلك في تصريح هاتفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إذ قال السفير الغانم إن مشاركته في احتفال اليوم الوطني والذكرى ال50 للاستقلال لجزر القمر في العاصمة موروني تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح السفير الغانم أنه التقى على هامش الحفل بوزير الخارجية والتعاون الدولي القمري مباي محمد ونقل له تحيات وزير الخارجية عبدالله اليحيا وتمنياته له بالسداد والتوفيق.
وأضاف أنه بحث مع الوزير عددا من المواضيع محل الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن الوزير محمد سلمه رسالة خطية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه الرئيس عثمان غزالي تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وافاق تدعيم التعاون الثنائي. (النهاية)
م م / ف ل ا
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