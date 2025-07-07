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سفير الكويت لدى القاهرة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وجزر القمر

سفير الكويت لدى القاهرة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وجزر القمر

2025-07-07 02:20:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 7 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة والمحال إلى جمهورية جزر القمر المتحدة غانم الغانم اليوم الاثنين عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجزر القمر.
جاء ذلك في تصريح هاتفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إذ قال السفير الغانم إن مشاركته في احتفال اليوم الوطني والذكرى ال50 للاستقلال لجزر القمر في العاصمة موروني تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح السفير الغانم أنه التقى على هامش الحفل بوزير الخارجية والتعاون الدولي القمري مباي محمد ونقل له تحيات وزير الخارجية عبدالله اليحيا وتمنياته له بالسداد والتوفيق.
وأضاف أنه بحث مع الوزير عددا من المواضيع محل الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن الوزير محمد سلمه رسالة خطية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه الرئيس عثمان غزالي تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وافاق تدعيم التعاون الثنائي. (النهاية)

م م / ف ل ا


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