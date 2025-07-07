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الرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لتحقيق التنمية والاستقرار في سوريا

الرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لتحقيق التنمية والاستقرار في سوريا

2025-07-07 02:20:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 7 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مباحثات لقاء الشيخ محمد بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ في أبوظبي تركزت على العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.
من جانبه أعرب الرئيس السوري حسب (وام) عن شكره لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنيا للإمارات دوام التقدم والازدهار. (النهاية)

س خ م /أ ب غ


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