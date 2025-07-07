الرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لتحقيق التنمية والاستقرار في سوريا

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الرئيس الإماراتي يؤكد دعم بلاده لتحقيق التنمية والاستقرار في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 7 - 7 (كونا) -- أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مباحثات لقاء الشيخ محمد بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ في أبوظبي تركزت على العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.
من جانبه أعرب الرئيس السوري حسب (وام) عن شكره لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنيا للإمارات دوام التقدم والازدهار. (النهاية)
س خ م /أ ب غ
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مباحثات لقاء الشيخ محمد بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشاطئ في أبوظبي تركزت على العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.
من جانبه أعرب الرئيس السوري حسب (وام) عن شكره لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنيا للإمارات دوام التقدم والازدهار. (النهاية)
س خ م /أ ب غ
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