  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات (تكساس) الأمريكية إلى 81 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات (تكساس) الأمريكية إلى 81 قتيلا

2025-07-07 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ست مقاطعات بوسط الولاية آخر الأسبوع الماضي إلى 81 شخصا.
وذكرت شبكة (ان بي سي) الإخبارية الامريكية أن المسؤولين بمقاطعة (كير) وحدها أبلغوا عن وفاة 75 شخصا بينهم 27 طفلا.
ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر جلب العواصف الرعدية البطيئة للأمطار وحدوث المزيد من الفيضانات اليوم في أجزاء تغمرها المياه بالفعل في وسط تكساس.
وأبقت الهيئة التحذير من الفيضانات ساريا في عاصمة الولاية (اوستن) ومدينة (سان أنطونيو) ومقاطعة (كير) حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.
ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان "كارثة كبرى" في ولاية تكساس بسبب الفيضانات الكارثية التي بدأت يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع منسوب المياه من 20 إلى 26 قدما في نهر (غوادالوبي) مما سبب دمارا واسع النطاق.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في ولايات أخرى بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع


MENAFN07072025000071011013ID1109770164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث