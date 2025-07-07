ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات (تكساس) الأمريكية إلى 81 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات (تكساس) الأمريكية إلى 81 قتيلا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ست مقاطعات بوسط الولاية آخر الأسبوع الماضي إلى 81 شخصا.
وذكرت شبكة (ان بي سي) الإخبارية الامريكية أن المسؤولين بمقاطعة (كير) وحدها أبلغوا عن وفاة 75 شخصا بينهم 27 طفلا.
ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر جلب العواصف الرعدية البطيئة للأمطار وحدوث المزيد من الفيضانات اليوم في أجزاء تغمرها المياه بالفعل في وسط تكساس.
وأبقت الهيئة التحذير من الفيضانات ساريا في عاصمة الولاية (اوستن) ومدينة (سان أنطونيو) ومقاطعة (كير) حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.
ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان "كارثة كبرى" في ولاية تكساس بسبب الفيضانات الكارثية التي بدأت يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع منسوب المياه من 20 إلى 26 قدما في نهر (غوادالوبي) مما سبب دمارا واسع النطاق.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في ولايات أخرى بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
وذكرت شبكة (ان بي سي) الإخبارية الامريكية أن المسؤولين بمقاطعة (كير) وحدها أبلغوا عن وفاة 75 شخصا بينهم 27 طفلا.
ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر جلب العواصف الرعدية البطيئة للأمطار وحدوث المزيد من الفيضانات اليوم في أجزاء تغمرها المياه بالفعل في وسط تكساس.
وأبقت الهيئة التحذير من الفيضانات ساريا في عاصمة الولاية (اوستن) ومدينة (سان أنطونيو) ومقاطعة (كير) حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.
ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد إعلان "كارثة كبرى" في ولاية تكساس بسبب الفيضانات الكارثية التي بدأت يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع منسوب المياه من 20 إلى 26 قدما في نهر (غوادالوبي) مما سبب دمارا واسع النطاق.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة في ولايات أخرى بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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