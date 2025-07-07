مقتل شخص في غارة جوية جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

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مقتل شخص في غارة جوية جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 7 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الإثنين مقتل شخص في غارة جوية جديدة شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة في بلدة (دير كيفا) جنوبي البلاد التابعة لقضاء مدينة (صور) أسفرت عن مقتل شخص.
وأعلنت عمليات الطوارئ في وقت سابق اليوم إصابة عشرة أشخاص في غارات عنيفة متفرقة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة في جنوب لبنان مخلفة خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شبه يومي للبلدات في عدد من المناطق رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة في بلدة (دير كيفا) جنوبي البلاد التابعة لقضاء مدينة (صور) أسفرت عن مقتل شخص.
وأعلنت عمليات الطوارئ في وقت سابق اليوم إصابة عشرة أشخاص في غارات عنيفة متفرقة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة في جنوب لبنان مخلفة خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شبه يومي للبلدات في عدد من المناطق رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
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