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مقتل شخص في غارة جوية جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل شخص في غارة جوية جديدة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

2025-07-07 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 7 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الإثنين مقتل شخص في غارة جوية جديدة شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة سيارة في بلدة (دير كيفا) جنوبي البلاد التابعة لقضاء مدينة (صور) أسفرت عن مقتل شخص.
وأعلنت عمليات الطوارئ في وقت سابق اليوم إصابة عشرة أشخاص في غارات عنيفة متفرقة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة في جنوب لبنان مخلفة خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شبه يومي للبلدات في عدد من المناطق رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع


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