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إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي لرئاسة مجموعة (اليورو) لولاية ثالثة

إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي لرئاسة مجموعة (اليورو) لولاية ثالثة

2025-07-07 02:20:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 7 (كونا) -- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهو رئيسا لمجموعة (اليورو) لولاية ثالثة تمتد لعامين ونصف.
وذكر المجلس في بيان أن دونوهو الذي تولى المنصب للمرة الأولى عام 2020 كان المرشح الوحيد بعد انسحاب كل من وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كوربو ووزير المالية الليتواني ريمانتاس سادزيوس قبل إجراء التصويت.
ومن جانبه أكد دونوهو في تصريح للصحفيين عقب انتخابه رئيسا أن ولايته الجديدة ستركز على "تعزيز منطقة العملة الموحدة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات رئيسية" على رأسها التنسيق في السياسات الميزانية وتطوير مشروع اليورو الرقمي واستكمال اتحاد أسواق المال الهادف لإنشاء سوق رأسمالية موحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال دونوهو إن "منطقة يورو أقوى وأكثر تنافسية ستعزز الدور الدولي للعملة الأوروبية وتزيد من قدرتنا على الصمود والازدهار بما يخدم مصالح مواطنينا".
وتعد رئاسة مجموعة اليورو منصبا بارزا داخل الاتحاد الأوروبي إذ تتولى تنسيق السياسات المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو وتكتسب أهمية خاصة في أوقات الأزمات. (النهاية)

أ ر ن / م ع ح ع


MENAFN07072025000071011013ID1109770160

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