إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي لرئاسة مجموعة (اليورو) لولاية ثالثة

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إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي لرئاسة مجموعة (اليورو) لولاية ثالثة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 7 - 7 (كونا) -- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إعادة انتخاب وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهو رئيسا لمجموعة (اليورو) لولاية ثالثة تمتد لعامين ونصف.
وذكر المجلس في بيان أن دونوهو الذي تولى المنصب للمرة الأولى عام 2020 كان المرشح الوحيد بعد انسحاب كل من وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كوربو ووزير المالية الليتواني ريمانتاس سادزيوس قبل إجراء التصويت.
ومن جانبه أكد دونوهو في تصريح للصحفيين عقب انتخابه رئيسا أن ولايته الجديدة ستركز على "تعزيز منطقة العملة الموحدة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات رئيسية" على رأسها التنسيق في السياسات الميزانية وتطوير مشروع اليورو الرقمي واستكمال اتحاد أسواق المال الهادف لإنشاء سوق رأسمالية موحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال دونوهو إن "منطقة يورو أقوى وأكثر تنافسية ستعزز الدور الدولي للعملة الأوروبية وتزيد من قدرتنا على الصمود والازدهار بما يخدم مصالح مواطنينا".
وتعد رئاسة مجموعة اليورو منصبا بارزا داخل الاتحاد الأوروبي إذ تتولى تنسيق السياسات المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو وتكتسب أهمية خاصة في أوقات الأزمات. (النهاية)
أ ر ن / م ع ح ع
وذكر المجلس في بيان أن دونوهو الذي تولى المنصب للمرة الأولى عام 2020 كان المرشح الوحيد بعد انسحاب كل من وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كوربو ووزير المالية الليتواني ريمانتاس سادزيوس قبل إجراء التصويت.
ومن جانبه أكد دونوهو في تصريح للصحفيين عقب انتخابه رئيسا أن ولايته الجديدة ستركز على "تعزيز منطقة العملة الموحدة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات رئيسية" على رأسها التنسيق في السياسات الميزانية وتطوير مشروع اليورو الرقمي واستكمال اتحاد أسواق المال الهادف لإنشاء سوق رأسمالية موحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال دونوهو إن "منطقة يورو أقوى وأكثر تنافسية ستعزز الدور الدولي للعملة الأوروبية وتزيد من قدرتنا على الصمود والازدهار بما يخدم مصالح مواطنينا".
وتعد رئاسة مجموعة اليورو منصبا بارزا داخل الاتحاد الأوروبي إذ تتولى تنسيق السياسات المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو وتكتسب أهمية خاصة في أوقات الأزمات. (النهاية)
أ ر ن / م ع ح ع
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