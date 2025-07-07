راميدا: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية – راميدا – عن استحواذها على مجموعة من المنتجات التي تركز على معالجة الحالات المرضية في الجهاز العصبي المركزي وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها في القطاعات المتخصصة عالية النمو.

ولفتت الشركة، إلى أن هذه المجالات تمثل فرصًا سوقية كبيرة، حيث تقدر قيمة الأسواق المجمعة بأكثر من 1.3 مليار جنيه مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز %25 لمدة 3 سنوات وفقاً لتقديرات مؤسسة IQVIA، المتخصصة في تحليل بيانات سوق الأدوية في مصر والعالم.

موضوعاتهيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى هيئة الدواء تبحث مع“الأندلس” دعم التصنيع المحلي للمستحضرات

ويشمل هذا الاستحواذ منتجين رائدين يركزان على معالجة الحالات المرضية في الجهاز العصبي المركزي وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها في القطاعات المتخصصة عالية النمو.

ويستهدف المنتج الأول الاضطرابات الاكتئابية والقلق الاجتماعي، ويعالج المنتج الثاني الآلام العصبية والتليف العضلي واضطراب القلق العام.

ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ ربحية فورية، مما يساهم بشكل إيجابي في الأداء المالي لشركة راميدا بدءًا من النصف الثاني لعام 2025.

ونظرًا لأن قيمة الأسواق المجمعة في الجهاز العصبي المركزي وإدارة الألم تتجاوز 1.3 مليار جنيه، فتتوقع الشركة أن تضيف هذه المحفظة الرائدة قيمة ملموسة للمساهمين.

تتميز هذه المجموعة من المنتجات بهوامش ربحية متزايدة مقارنة بمجموعة منتجات راميدا الحالية، مما يؤثر إيجاباً على الهوامش الإجمالية ويساهم في دفع عجلة النمو المستدام. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تواصل راميدا تنفيذ استراتيجيتها للاستحواذ على المنتجات التي تولد قيمة ملموسة وتدفقات إيرادات متكررة، وزيادة تحولها نحو قطاع الأدوية للأمراض المزمنة.

قال عمرو مرسي، الرئيس التنفيذي لشركة راميدا، إن هذا الاستحواذ الجديد يمنح فرصة للوصول الى سوق تبلغ قيمته 1.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أنها تتماشى هذه المجالات العلاجية تمامًا مع تركيزنا الاستراتيجي على توسيع نطاق أدوية علاج الأمراض المزمنة، وستعزز قدرتها على تزويد المرضى بخيارات علاجية مبتكرة وفعالة.

وأضاف محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون المالية، أن هذه الصفقة تمثل الخطوة الأولى في استراتيجيتها للاستحواذ لعام 2025.

وتابع:“على غرار استحواذنا على علامة تجارية لمكافحة مرض السكري في العام الماضي، فإننا نهدف إلى تأمين عمليات استحواذ تحقق قيمة كبيرة وتعزز محفظتنا”.

ويشمل ذلك الاستحواذ على منتج واحد مؤثر أو مجموعة من المنتجات المتاحة، بناءً على الفرص بأسعار تنافسية لتحقيق هذا الهدف والمضي قدمًا في الاستراتيجية، كما فعلنا اليوم. نظل منخرطين بنشاط في السعي إلى عمليات استحواذ إضافية.