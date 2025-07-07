راميدا: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه

راميدا: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه
ولفتت الشركة، إلى أن هذه المجالات تمثل فرصًا سوقية كبيرة، حيث تقدر قيمة الأسواق المجمعة بأكثر من 1.3 مليار جنيه مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز %25 لمدة 3 سنوات وفقاً لتقديرات مؤسسة IQVIA، المتخصصة في تحليل بيانات سوق الأدوية في مصر والعالم.موضوعات متعلقة هيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى هيئة الدواء تبحث مع“الأندلس” دعم التصنيع المحلي للمستحضرات
ويشمل هذا الاستحواذ منتجين رائدين يركزان على معالجة الحالات المرضية في الجهاز العصبي المركزي وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها في القطاعات المتخصصة عالية النمو.
ويستهدف المنتج الأول الاضطرابات الاكتئابية والقلق الاجتماعي، ويعالج المنتج الثاني الآلام العصبية والتليف العضلي واضطراب القلق العام.
ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ ربحية فورية، مما يساهم بشكل إيجابي في الأداء المالي لشركة راميدا بدءًا من النصف الثاني لعام 2025.
ونظرًا لأن قيمة الأسواق المجمعة في الجهاز العصبي المركزي وإدارة الألم تتجاوز 1.3 مليار جنيه، فتتوقع الشركة أن تضيف هذه المحفظة الرائدة قيمة ملموسة للمساهمين.
تتميز هذه المجموعة من المنتجات بهوامش ربحية متزايدة مقارنة بمجموعة منتجات راميدا الحالية، مما يؤثر إيجاباً على الهوامش الإجمالية ويساهم في دفع عجلة النمو المستدام. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تواصل راميدا تنفيذ استراتيجيتها للاستحواذ على المنتجات التي تولد قيمة ملموسة وتدفقات إيرادات متكررة، وزيادة تحولها نحو قطاع الأدوية للأمراض المزمنة.
قال عمرو مرسي، الرئيس التنفيذي لشركة راميدا، إن هذا الاستحواذ الجديد يمنح فرصة للوصول الى سوق تبلغ قيمته 1.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أنها تتماشى هذه المجالات العلاجية تمامًا مع تركيزنا الاستراتيجي على توسيع نطاق أدوية علاج الأمراض المزمنة، وستعزز قدرتها على تزويد المرضى بخيارات علاجية مبتكرة وفعالة.
وأضاف محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون المالية، أن هذه الصفقة تمثل الخطوة الأولى في استراتيجيتها للاستحواذ لعام 2025.
وتابع:“على غرار استحواذنا على علامة تجارية لمكافحة مرض السكري في العام الماضي، فإننا نهدف إلى تأمين عمليات استحواذ تحقق قيمة كبيرة وتعزز محفظتنا”.
ويشمل ذلك الاستحواذ على منتج واحد مؤثر أو مجموعة من المنتجات المتاحة، بناءً على الفرص بأسعار تنافسية لتحقيق هذا الهدف والمضي قدمًا في الاستراتيجية، كما فعلنا اليوم. نظل منخرطين بنشاط في السعي إلى عمليات استحواذ إضافية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية في مصر
(التعليم العالي) الكويتية تدعو المقبولين في البعثات الخارجية (2025-2026) لحضور اللقاء التنويري
مصر.. 14 مصاباً في حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة