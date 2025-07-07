EGX30 يرتد صعودًا وسط تباين المؤشرات واستمرار الترقب

MENAFN - Al-Borsa News) عادت مؤشرات البورصة المصرية للتحرك في نطاق عرضى مائل للصعود خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، وسط حالة من الترقب والحذر التى تسيطر على قرارات المستثمرين منذ مطلع يوليو الجارى.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33,038 نقطة، بدعم من صعود أسهم عدد من القطاعات الحيوية، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26% إلى 10,124 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.07% مغلقًا عند 13,653 نقطة.

موضوعاتراميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى “راميدا”: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه 1.8 مرة معدل تغطية الطرح الخاص لأسهم“بنيان” ثانى أيام الاكتتاب

قال أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة“سي إف آي” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يحاول التماسك أعلى مستوى مقاومة عند 33 ألف نقطة، مرجحًا أن يشهد المؤشر تحركات أكثر وضوحًا حال اختراقه مستويات 33,500 ثم 34 ألف نقطة على المدى القصير.

وأضاف أن عدداً من الأسهم القيادية سجل قممًا سعرية جديدة خلال الجلسات الماضية، إلا أن تلك التحركات سرعان ما تبعتها ضغوط بيعية وجني أرباح، ما يؤكد ضرورة الحذر عند استخدام الشراء بالهامش في ظل غياب اتجاه واضح للسوق.

من جانبه، قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة“ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين يتجهون إلى تفضيل المتاجرة قصيرة الأجل على حساب الاحتفاظ طويل المدى، في ظل تذبذب المؤشرات وبقاء السوق داخل نطاق فني ضيق.

وأشار إلى أن EGX30 يتحرك حاليًا بين مستوى دعم 32,580 نقطة ومقاومة 33,365 نقطة، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في ترقب تأكيد الاتجاه قبل اتخاذ قرارات استثمارية واسعة النطاق.

أوضح أن الأداء المتوازن للأسهم الكبرى والصغرى خلال الجلسات الأخيرة يُعد إشارة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتكوين اتجاه صاعد قوي.

وسجلت تعاملات الجلسة إجمالي تداولات بلغ 5.5 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 3 مليارات ورقة مالية، من خلال تنفيذ 122 ألف عملية، وسط صعود 81 سهمًا، وتراجع 102 سهم، واستقرار 31 سهمًا من إجمالي 214 شركة تم التداول عليها.

وأظهرت بيانات السوق استحواذ المستثمرين الأفراد على 80.66% من التعاملات، مقابل 19.33% للمؤسسات، وسجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافي شراء بقيمة 213.7 و41.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 328.8 مليون جنيه.