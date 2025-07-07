EGX30 يرتد صعودًا وسط تباين المؤشرات واستمرار الترقب

EGX30 يرتد صعودًا وسط تباين المؤشرات واستمرار الترقب
وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33,038 نقطة، بدعم من صعود أسهم عدد من القطاعات الحيوية، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26% إلى 10,124 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.07% مغلقًا عند 13,653 نقطة.موضوعات متعلقة راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى “راميدا”: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه 1.8 مرة معدل تغطية الطرح الخاص لأسهم“بنيان” ثانى أيام الاكتتاب ناشي: السوق بحاجة لاختراق مستويات 33.5 و34 ألف نقطة لتأكيد الصعود
قال أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة“سي إف آي” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يحاول التماسك أعلى مستوى مقاومة عند 33 ألف نقطة، مرجحًا أن يشهد المؤشر تحركات أكثر وضوحًا حال اختراقه مستويات 33,500 ثم 34 ألف نقطة على المدى القصير.
وأضاف أن عدداً من الأسهم القيادية سجل قممًا سعرية جديدة خلال الجلسات الماضية، إلا أن تلك التحركات سرعان ما تبعتها ضغوط بيعية وجني أرباح، ما يؤكد ضرورة الحذر عند استخدام الشراء بالهامش في ظل غياب اتجاه واضح للسوق.
من جانبه، قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة“ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين يتجهون إلى تفضيل المتاجرة قصيرة الأجل على حساب الاحتفاظ طويل المدى، في ظل تذبذب المؤشرات وبقاء السوق داخل نطاق فني ضيق.
وأشار إلى أن EGX30 يتحرك حاليًا بين مستوى دعم 32,580 نقطة ومقاومة 33,365 نقطة، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في ترقب تأكيد الاتجاه قبل اتخاذ قرارات استثمارية واسعة النطاق.
أوضح أن الأداء المتوازن للأسهم الكبرى والصغرى خلال الجلسات الأخيرة يُعد إشارة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتكوين اتجاه صاعد قوي.
وسجلت تعاملات الجلسة إجمالي تداولات بلغ 5.5 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 3 مليارات ورقة مالية، من خلال تنفيذ 122 ألف عملية، وسط صعود 81 سهمًا، وتراجع 102 سهم، واستقرار 31 سهمًا من إجمالي 214 شركة تم التداول عليها.
وأظهرت بيانات السوق استحواذ المستثمرين الأفراد على 80.66% من التعاملات، مقابل 19.33% للمؤسسات، وسجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافي شراء بقيمة 213.7 و41.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 328.8 مليون جنيه.
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