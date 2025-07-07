أعيان تطلق مشروع Dǎotowers باستثمارات 15 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة“أعيان” للتطوير العقاري مشروع“dǎoTowers” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع في السوق العقاري.

قال محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة“أعيان” للتطوير العقاري، إن“dǎoTowers” عبارة عن برج متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية وفندقية، بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

موضوعاتوزير الإسكان: غداً بدء تسليم 1008 وحدات سكنية فى“جنة مصر” بالقاهرة الجديدة “بنيان” تتفاوض للاستحواذ على 7 مبانٍ جديدة بشرق القاهرة “طلعت مصطفى” تحقق 211 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 59%

أوضح أن المشروع يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة التشغيل، بدءًا من إدارة الطاقة والمرافق، مرورًا بتقديم خدمات ذكية للعملاء، وصولًا إلى تحليل الأداء التشغيلي.

أضاف حجازي أن المشروع سيتم تنفيذه علي عدة مراحل، وسيتم التركيز علي الإسراع من معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني للمشروع، لافتا إلي طرح أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع كافة العملاء.

أشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية والهندسية لتنفيذ المشروع من بينها مكتب المهندس محمد طلعت للتصميم المعماري، ومكتب محرم بخوم للاستشارات الهندسية، ومكتب الحسني للرسومات الإنشائية بجانب التعاقد مع شركة AWI لإعداد الخطة الاستراتيجية وبناء الهيكل المؤسسي، وشركة اتقان لأبحاث السوق والدراسات المالية، وشركة AK للتطوير المؤسسي، وشركة Pragma Innovations للتصميمات.

لفت حجازي إلى ارتفاع حجم الطلب على العقارات غير السكنية، والتي تشمل الوحدات التجارية والإدارية والطبية، إلى جانب القطاع التعليمي، في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة.

أكد أن“أعيان” تستعد لطرح مجموعة من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية، في مواقع استراتيجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية.

تابع أن السوق العقاري المصري يُعد من الأسواق الواعدة إقليميًا، لما يملكه من فرص استثمارية متنوعة، خاصة في ظل الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب.

أوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة، شملت التوسع في إنشاء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية، من خلال مشروعات ضخمة لرفع كفاءة الطرق والمرافق، مما أسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري.