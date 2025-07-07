أعيان تطلق مشروع Dǎotowers باستثمارات 15 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية

أعيان تطلق مشروع Dǎotowers باستثمارات 15 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية
قال محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة“أعيان” للتطوير العقاري، إن“dǎoTowers” عبارة عن برج متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية وفندقية، بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.موضوعات متعلقة وزير الإسكان: غداً بدء تسليم 1008 وحدات سكنية فى“جنة مصر” بالقاهرة الجديدة “بنيان” تتفاوض للاستحواذ على 7 مبانٍ جديدة بشرق القاهرة “طلعت مصطفى” تحقق 211 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 59%
أوضح أن المشروع يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة التشغيل، بدءًا من إدارة الطاقة والمرافق، مرورًا بتقديم خدمات ذكية للعملاء، وصولًا إلى تحليل الأداء التشغيلي.
أضاف حجازي أن المشروع سيتم تنفيذه علي عدة مراحل، وسيتم التركيز علي الإسراع من معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني للمشروع، لافتا إلي طرح أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع كافة العملاء.
أشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية والهندسية لتنفيذ المشروع من بينها مكتب المهندس محمد طلعت للتصميم المعماري، ومكتب محرم بخوم للاستشارات الهندسية، ومكتب الحسني للرسومات الإنشائية بجانب التعاقد مع شركة AWI لإعداد الخطة الاستراتيجية وبناء الهيكل المؤسسي، وشركة اتقان لأبحاث السوق والدراسات المالية، وشركة AK للتطوير المؤسسي، وشركة Pragma Innovations للتصميمات.
لفت حجازي إلى ارتفاع حجم الطلب على العقارات غير السكنية، والتي تشمل الوحدات التجارية والإدارية والطبية، إلى جانب القطاع التعليمي، في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة.
أكد أن“أعيان” تستعد لطرح مجموعة من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية، في مواقع استراتيجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية.
تابع أن السوق العقاري المصري يُعد من الأسواق الواعدة إقليميًا، لما يملكه من فرص استثمارية متنوعة، خاصة في ظل الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب.
أوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة، شملت التوسع في إنشاء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية، من خلال مشروعات ضخمة لرفع كفاءة الطرق والمرافق، مما أسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري.
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