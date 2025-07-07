بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 410 ملايين يورو لدعم مشروعات التنمية المستدامة بإسبانيا

بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 410 ملايين يورو لدعم مشروعات التنمية المستدامة بإسبانيا
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي – في بيان – أن هذه الاتفاقيات أصبحت ممكنة بفضل مساهمة من صندوق المرونة الإقليمي، وهو جزء من خطة التعافي والتحول والمرونة في إسبانيا وبتمويل من برامج الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكثر تحديدا تم تسهيل ذلك من خلال إطلاق أداة جديدة يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتوجيه التمويل عبر الوسطاء الماليين لدعم التنمية الحضرية والسياحة المستدامة.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو
ويقييم الوسطاء الذين اختارهم بنك الاستثمار الأوروبي فرص الاستثمار في جميع أنحاء البلاد لتعزيز التنمية الحضرية في مجالات مثل الإسكان الميسور التكلفة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الاجتماعية والثقافية والتنقل المستدام وإدارة النفايات والمياه وكفاءة الطاقة والسياحة المستدامة، وتستمر فترة الاستثمار حتى ديسمبر 2030.
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