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بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 410 ملايين يورو لدعم مشروعات التنمية المستدامة بإسبانيا

بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 410 ملايين يورو لدعم مشروعات التنمية المستدامة بإسبانيا

2025-07-07 02:14:14
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيات مع إسبانيا لتوجيه إجمالي 410 ملايين يورو إلى مشروعات التنمية الحضرية الجديدة، والإسكان الميسور التكلفة، والسياحة المستدامة.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي – في بيان – أن هذه الاتفاقيات أصبحت ممكنة بفضل مساهمة من صندوق المرونة الإقليمي، وهو جزء من خطة التعافي والتحول والمرونة في إسبانيا وبتمويل من برامج الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكثر تحديدا تم تسهيل ذلك من خلال إطلاق أداة جديدة يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتوجيه التمويل عبر الوسطاء الماليين لدعم التنمية الحضرية والسياحة المستدامة.

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ويقييم الوسطاء الذين اختارهم بنك الاستثمار الأوروبي فرص الاستثمار في جميع أنحاء البلاد لتعزيز التنمية الحضرية في مجالات مثل الإسكان الميسور التكلفة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الاجتماعية والثقافية والتنقل المستدام وإدارة النفايات والمياه وكفاءة الطاقة والسياحة المستدامة، وتستمر فترة الاستثمار حتى ديسمبر 2030.

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