كارني: من المرجح إنشاء خط أنابيب نفط جديد يمتد إلى الساحل الغربي في كندا

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه من المرجح جدًا اقتراح مشروع خط أنابيب نفط جديد يمتد إلى الساحل الغربي للبلاد.

وصرح كارني، الذي كان يحضر مهرجان كالجاري ستامبيد السنوي في عاصمة ألبرتا، لصحفية محلية أن الأمر متروك للقطاع الخاص لتقديم الاقتراح، وليس لنهج“من أعلى إلى أسفل” من جانب الحكومة.

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وقال لصحيفة كالجاري هيرالد:“أعتقد، بالنظر إلى حجم الفرص الاقتصادية والموارد والخبرات التي نمتلكها، أنه من المرجح جدًا أن يكون لدينا خط أنابيب نفطي يُمثل أحد هذه المشاريع ذات الأهمية الوطنية”.

وتأتي هذه التعليقات بعد أسابيع من إقرار البرلمان لمشروع القانون“سي-5′′، الذي يُبسط إجراءات الموافقة على المشاريع ذات الأهمية الوطنية ويهدف إلى كسر حواجز التجارة الداخلية.

قال كارني إنه يدعم أيضًا نظامًا مقترحًا لاحتجاز الكربون بقيمة 16.5 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي) لرمال ألبرتا النفطية، كمشروع محتمل. وأشارت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إلى إمكانية المضي قدمًا في مشروع خط أنابيب النفط ومشروع احتجاز الكربون، باعتبارهما صفقةً كبرى لقطاع الطاقة.

وقال كارني للصحيفة:“أنا واثق من أن حكومتي ستبذل قصارى جهدها لبناء هذه المشاريع. لدينا تشريعات، ولكن لدينا أيضًا الكفاءات اللازمة على المستوى الفيدرالي لإنجازها”.

ودعت سميث وبعض المجموعات الصناعية إلى إنشاء خط أنابيب جديد قادر على نقل ما يصل إلى مليون برميل يوميًا إلى ميناء شمال بريتش كولومبيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام الكندي الثقيل.