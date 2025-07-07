كارني: من المرجح إنشاء خط أنابيب نفط جديد يمتد إلى الساحل الغربي في كندا

كارني: من المرجح إنشاء خط أنابيب نفط جديد يمتد إلى الساحل الغربي في كندا
وصرح كارني، الذي كان يحضر مهرجان كالجاري ستامبيد السنوي في عاصمة ألبرتا، لصحفية محلية أن الأمر متروك للقطاع الخاص لتقديم الاقتراح، وليس لنهج“من أعلى إلى أسفل” من جانب الحكومة.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو
وقال لصحيفة كالجاري هيرالد:“أعتقد، بالنظر إلى حجم الفرص الاقتصادية والموارد والخبرات التي نمتلكها، أنه من المرجح جدًا أن يكون لدينا خط أنابيب نفطي يُمثل أحد هذه المشاريع ذات الأهمية الوطنية”.
وتأتي هذه التعليقات بعد أسابيع من إقرار البرلمان لمشروع القانون“سي-5′′، الذي يُبسط إجراءات الموافقة على المشاريع ذات الأهمية الوطنية ويهدف إلى كسر حواجز التجارة الداخلية.
قال كارني إنه يدعم أيضًا نظامًا مقترحًا لاحتجاز الكربون بقيمة 16.5 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي) لرمال ألبرتا النفطية، كمشروع محتمل. وأشارت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إلى إمكانية المضي قدمًا في مشروع خط أنابيب النفط ومشروع احتجاز الكربون، باعتبارهما صفقةً كبرى لقطاع الطاقة.
وقال كارني للصحيفة:“أنا واثق من أن حكومتي ستبذل قصارى جهدها لبناء هذه المشاريع. لدينا تشريعات، ولكن لدينا أيضًا الكفاءات اللازمة على المستوى الفيدرالي لإنجازها”.
ودعت سميث وبعض المجموعات الصناعية إلى إنشاء خط أنابيب جديد قادر على نقل ما يصل إلى مليون برميل يوميًا إلى ميناء شمال بريتش كولومبيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام الكندي الثقيل.
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