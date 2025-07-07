وزير البترول يتفقد سفينتي استقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم، سفينتي التغييز“هوج جاليون” و”إنرجوس إسكيمو” بميناء سوميد البترولي بمنطقة العين السخنة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة .

ورست السفينتان على أرصفة الميناء، لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية.

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وخلال جولته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيداً بجهودهم وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية .

رافق الوزير – خلال الجولة – المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” إيجاس”، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات ، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.