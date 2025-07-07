وزير البترول يتفقد سفينتي استقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة
ورست السفينتان على أرصفة الميناء، لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية.موضوعات متعلقة وزيرا الكهرباء والبترول يؤكدان الشراكة في توفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية “البترول”: بدء برنامج متكامل لحفر 11 بئرًا جديدة للغاز وزير الكهرباء يتفقد مشروعات توطين الصناعات المتقدمة بهيئة المواد النووية
وخلال جولته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيداً بجهودهم وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية .
رافق الوزير – خلال الجولة – المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” إيجاس”، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات ، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.
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