هيئة الدواء تبحث مع الأندلس دعم التصنيع المحلي للمستحضرات

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة“الأندلس”، بمقر الهيئة بالمنصورية، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الدوائية، وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية المعتمدة.

ناقش الاجتماع عددًا من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركة، حيث شددت الهيئة على التزامها بدعم الشركات الوطنية وتقديم سبل التعاون اللازمة، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة الدوائية المعتمدة.

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وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية استمرار التعاون مع الشركات العاملة في السوق المصري، وسعي الهيئة لدعم قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، وذات جودة تنافسية تواكب المعايير العالمية.

كما أكد أن الهيئة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركات التي تسعى للارتقاء بمستوى أدائها؛ بشرط الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والمعايير الفنية الصارمة المعمول بها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

يعد اللقاء جزءًا من النهج التشاركي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات العاملة في السوق المحلي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها، من أجل تطوير حلول عملية تدعم استقرار القطاع الدوائي، وترفع من كفاءته وقدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.