هيئة الدواء تبحث مع الأندلس دعم التصنيع المحلي للمستحضرات

هيئة الدواء تبحث مع الأندلس دعم التصنيع المحلي للمستحضرات
ناقش الاجتماع عددًا من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركة، حيث شددت الهيئة على التزامها بدعم الشركات الوطنية وتقديم سبل التعاون اللازمة، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة الدوائية المعتمدة.موضوعات متعلقة هيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى “راميدا”: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه
وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية استمرار التعاون مع الشركات العاملة في السوق المصري، وسعي الهيئة لدعم قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري، وذات جودة تنافسية تواكب المعايير العالمية.
كما أكد أن الهيئة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركات التي تسعى للارتقاء بمستوى أدائها؛ بشرط الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والمعايير الفنية الصارمة المعمول بها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.
يعد اللقاء جزءًا من النهج التشاركي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات العاملة في السوق المحلي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها، من أجل تطوير حلول عملية تدعم استقرار القطاع الدوائي، وترفع من كفاءته وقدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
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