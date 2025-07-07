راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى

راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى
وقال خالد دعادر، رئيس قسم علاقات المستثمرين بالشركة، إن الخط الجديد سيبدأ إطلاقه بالسوق المصرى الربع الجارى، على أن تسعى الشركة لاحقًا للتوسع فى أسواق خارجية، نظرًا لسهولة تصدير مستحضرات التجميل مقارنة بالأدوية.موضوعات متعلقة هيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية هيئة الدواء تبحث مع“الأندلس” دعم التصنيع المحلي للمستحضرات EGX30 يرتد صعودًا وسط تباين المؤشرات واستمرار الترقب
وأضاف أن الشركة ما زالت فى مرحلة تسجيل العلامة التجارية للمنتجات الجديدة، ومن ثم لم يتم تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة بشكل نهائى حتى الآن.
وأشار إلى أن التصنيع سيتم من خلال مصانع خارجية بنظام التصنيع لدى الغير، وهو ما يتيح للشركة الدخول فى هذا القطاع دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى الوقت الراهن.
وكشفت الشركة عن استحواذها على مجموعة من المنتجات الدوائية التى تركز على معالجة الحالات المرضية فى الجهاز العصبى المركزى وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها فى القطاعات المتخصصة عالية النمو.
ولفتت الشركة، إلى أن هذه المجالات تمثل فرصًا سوقية كبيرة، حيث تقدر قيمة الأسواق المجمعة بأكثر من 1.3 مليار جنيه مع معدل نمو سنوى مركب يتجاوز %25 لمدة 3 سنوات وفقاً لتقديرات مؤسسة IQVIA، المتخصصة فى تحليل بيانات سوق الأدوية فى مصر والعالم.
ويشمل هذا الاستحواذ منتجين رائدين يركزان على معالجة الحالات المرضية فى الجهاز العصبى المركزى وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها فى القطاعات المتخصصة عالية النمو.
ويستهدف المنتج الأول الاضطرابات الاكتئابية والقلق الاجتماعي، ويعالج المنتج الثانى الآلام العصبية والتليف العضلى واضطراب القلق العام.
توقع أن يحقق الاستحواذ ربحية فورية، مما يساهم بشكل إيجابى فى الأداء المالى لشركة راميدا بدءًا من النصف الثانى لعام 2025.
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