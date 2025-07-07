راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية -راميدا- تحت علامتها التجارية“جلو”، لطرح مجموعة جديدة من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن خطة التوسع فى محفظة المنتجات غير الدوائية.

وقال خالد دعادر، رئيس قسم علاقات المستثمرين بالشركة، إن الخط الجديد سيبدأ إطلاقه بالسوق المصرى الربع الجارى، على أن تسعى الشركة لاحقًا للتوسع فى أسواق خارجية، نظرًا لسهولة تصدير مستحضرات التجميل مقارنة بالأدوية.

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وأضاف أن الشركة ما زالت فى مرحلة تسجيل العلامة التجارية للمنتجات الجديدة، ومن ثم لم يتم تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة بشكل نهائى حتى الآن.

وأشار إلى أن التصنيع سيتم من خلال مصانع خارجية بنظام التصنيع لدى الغير، وهو ما يتيح للشركة الدخول فى هذا القطاع دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى الوقت الراهن.

وكشفت الشركة عن استحواذها على مجموعة من المنتجات الدوائية التى تركز على معالجة الحالات المرضية فى الجهاز العصبى المركزى وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها فى القطاعات المتخصصة عالية النمو.

ولفتت الشركة، إلى أن هذه المجالات تمثل فرصًا سوقية كبيرة، حيث تقدر قيمة الأسواق المجمعة بأكثر من 1.3 مليار جنيه مع معدل نمو سنوى مركب يتجاوز %25 لمدة 3 سنوات وفقاً لتقديرات مؤسسة IQVIA، المتخصصة فى تحليل بيانات سوق الأدوية فى مصر والعالم.

ويشمل هذا الاستحواذ منتجين رائدين يركزان على معالجة الحالات المرضية فى الجهاز العصبى المركزى وإدارة الألم، بما يتماشى مع التزام راميدا بتوسيع نطاق تواجدها فى القطاعات المتخصصة عالية النمو.

ويستهدف المنتج الأول الاضطرابات الاكتئابية والقلق الاجتماعي، ويعالج المنتج الثانى الآلام العصبية والتليف العضلى واضطراب القلق العام.

توقع أن يحقق الاستحواذ ربحية فورية، مما يساهم بشكل إيجابى فى الأداء المالى لشركة راميدا بدءًا من النصف الثانى لعام 2025.