معنويات مستثمري منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسي خلال 3 سنوات

معنويات مستثمري منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسي خلال 3 سنوات
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 4.5 من 0.2 في يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين والبالغة 1.1، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري الثالث على التوالي، وفقا لمنصة“ياهو فايننس”.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو
وتحسن المؤشر الفرعي للوضع الراهن بشكل ملحوظ، لكنه ظل في المنطقة السلبية، حيث ارتفع بمقدار 5.8 نقطة ليصل إلى -7.3، بينما ارتفعت التوقعات بمقدار 2.8 نقطة لتصل إلى 17.0، مسجلاً بذلك أيضًا ارتفاعه الثالث على التوالي.
أظهر استطلاع رأي المستثمرين، الذي أُجري بين 4 و6 يوليو، أن التعافي كان واسع النطاق في جميع المناطق، حيث حقق اقتصاد الولايات المتحدة مكاسب قوية بشكل خاص بعد تباطؤه في الأشهر السابقة.
كما أظهرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحسنًا مستمرًا، حيث وصل مؤشرها العام إلى -0.4، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، مع ارتفاع الوضع الراهن للشهر الخامس على التوالي.
وأشار الاستطلاع إلى أن مساحة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من خفض أسعار الفائدة ربما تضيق مع تزايد الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن ضغوط التضخم لا تزال محصورة في الوقت الحالي.
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