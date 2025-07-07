معنويات مستثمري منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسي خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) ظهر استطلاع رأي نُشر اليوم الإثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، تحسنت أكثر من المتوقع خلال يوليو لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، مع اتساع نطاق التعافي الاقتصادي للمنطقة.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 4.5 من 0.2 في يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين والبالغة 1.1، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري الثالث على التوالي، وفقا لمنصة“ياهو فايننس”.

موضوعات“إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو

وتحسن المؤشر الفرعي للوضع الراهن بشكل ملحوظ، لكنه ظل في المنطقة السلبية، حيث ارتفع بمقدار 5.8 نقطة ليصل إلى -7.3، بينما ارتفعت التوقعات بمقدار 2.8 نقطة لتصل إلى 17.0، مسجلاً بذلك أيضًا ارتفاعه الثالث على التوالي.

أظهر استطلاع رأي المستثمرين، الذي أُجري بين 4 و6 يوليو، أن التعافي كان واسع النطاق في جميع المناطق، حيث حقق اقتصاد الولايات المتحدة مكاسب قوية بشكل خاص بعد تباطؤه في الأشهر السابقة.

كما أظهرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحسنًا مستمرًا، حيث وصل مؤشرها العام إلى -0.4، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، مع ارتفاع الوضع الراهن للشهر الخامس على التوالي.

وأشار الاستطلاع إلى أن مساحة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من خفض أسعار الفائدة ربما تضيق مع تزايد الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن ضغوط التضخم لا تزال محصورة في الوقت الحالي.