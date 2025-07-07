ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية

ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية
ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا (29.73) نقطة، ليقفل عند مستوى (11345.46) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (415) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (132) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (116) شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (205.75) نقاط ليقفل عند مستوى (27462.84) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
وحطمت أسواق الأسهم الإماراتية أرقامًا قياسية في نهاية تعاملات اليوم، مدفوعة بزخم القطاع المصرفي، واستقرار أسعار النفط، واتفاقيات تجارية حديثة، وموجة انتعاش إقليمية وعالمية.
وفي ظل انتعاشة تجتاح أسواق المنطقة والعالم، سجلت بورصتا دبي وأبوظبي ذروة تاريخية في نهاية تعاملات اليوم، بدعم القطاع المصرفي القوي وتوقعات إيجابية ناتجة عن استقرار أسعار النفط واتفاقيات تجارية حديثة، بما في ذلك تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية.
فقد تجاوز مؤشر سوق دبي المالي حاجز 5800 نقطة، مغلقًا عند 5802.62 نقطة بارتفاع 0.86%، فيما كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ فبراير 2023، مستقرًا عند 10006.87 نقطة بنمو 0.25% ، وفي سوق دبي المالي، قادت أسهم الشركات الكبرى الارتفاع .
وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 49.11 نقطة، ما يعادل نسبة 0.46%، ليبلغ مستوى 10801.07 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و273 ألفا و668 سهما، بقيمة 386 مليونا و597 ألفا و980.001 ريال، نتيجة تنفيذ 21579 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
فيما عطّلت بورصة البحرين للأوراق المالية، أعمالها اليوم بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1447هجربة.
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