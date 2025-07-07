ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع أداء معظم المؤشرات الخليجية اليوم الاثنين وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية .

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا (29.73) نقطة، ليقفل عند مستوى (11345.46) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (415) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (132) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (116) شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (205.75) نقاط ليقفل عند مستوى (27462.84) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

وحطمت أسواق الأسهم الإماراتية أرقامًا قياسية في نهاية تعاملات اليوم، مدفوعة بزخم القطاع المصرفي، واستقرار أسعار النفط، واتفاقيات تجارية حديثة، وموجة انتعاش إقليمية وعالمية.

وفي ظل انتعاشة تجتاح أسواق المنطقة والعالم، سجلت بورصتا دبي وأبوظبي ذروة تاريخية في نهاية تعاملات اليوم، بدعم القطاع المصرفي القوي وتوقعات إيجابية ناتجة عن استقرار أسعار النفط واتفاقيات تجارية حديثة، بما في ذلك تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية.

فقد تجاوز مؤشر سوق دبي المالي حاجز 5800 نقطة، مغلقًا عند 5802.62 نقطة بارتفاع 0.86%، فيما كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ فبراير 2023، مستقرًا عند 10006.87 نقطة بنمو 0.25% ، وفي سوق دبي المالي، قادت أسهم الشركات الكبرى الارتفاع .

وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 49.11 نقطة، ما يعادل نسبة 0.46%، ليبلغ مستوى 10801.07 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و273 ألفا و668 سهما، بقيمة 386 مليونا و597 ألفا و980.001 ريال، نتيجة تنفيذ 21579 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

فيما عطّلت بورصة البحرين للأوراق المالية، أعمالها اليوم بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1447هجربة.