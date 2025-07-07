المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أنها أبقت معدل الفائدة دون تغيير عند 4.5%.

وتعد المرة هي الثانية عشرة على التوالي التي يثبت فيها البنك معدل الفائدة، وذلك بعد أن خفضه من 4.75% في يناير عام 2024.

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وذكر البنك – حسبما ذكرت صحيفة“جلوبس” الإسرائيلية اليوم الإثنين- أن معدل التضخم لا يزال فوق الحد الأعلى لهدف التضخم البالغ 3%.

وأوضح البنك أنه في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيتم تحديد مسار معدل الفائدة بناءً على عوامل، من بينها مدى اقتراب التضخم من النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كما خفّض قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري من 3.5% إلى 3.3%، بعد أن كان خفّضها سابقًا في أبريل من 4% إلى 3.5%.

بينما لم تتغير توقعات التضخم للعام الجاري لتبقى عند 2.6%.

كما رفع البنك توقعاته لعجز الموازنة لعام 2025 بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% كما رفع توقعاته لعجز 2026 بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.2%.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 70% بنهاية 2025، وترتفع قليلاً إلى حوالي 71% في عام 2026.