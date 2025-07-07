المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو

المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو
وتعد المرة هي الثانية عشرة على التوالي التي يثبت فيها البنك معدل الفائدة، وذلك بعد أن خفضه من 4.75% في يناير عام 2024.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية
وذكر البنك – حسبما ذكرت صحيفة“جلوبس” الإسرائيلية اليوم الإثنين- أن معدل التضخم لا يزال فوق الحد الأعلى لهدف التضخم البالغ 3%.
وأوضح البنك أنه في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيتم تحديد مسار معدل الفائدة بناءً على عوامل، من بينها مدى اقتراب التضخم من النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
كما خفّض قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري من 3.5% إلى 3.3%، بعد أن كان خفّضها سابقًا في أبريل من 4% إلى 3.5%.
بينما لم تتغير توقعات التضخم للعام الجاري لتبقى عند 2.6%.
كما رفع البنك توقعاته لعجز الموازنة لعام 2025 بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% كما رفع توقعاته لعجز 2026 بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.2%.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 70% بنهاية 2025، وترتفع قليلاً إلى حوالي 71% في عام 2026.
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