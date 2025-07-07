ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو الماضي، على أساس شهري بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في مايو، وفقًا لبنك هاليفاكس، وبلغ متوسط قيمة العقار في يونيو 296665 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة قدرها 2.5% عن العام السابق.

وصرحت أماندا برايدن رئيسة قسم الرهن العقاري في هاليفاكس:“لا يزال السوق يتمتع بمرونة ملحوظة، وبعد تباطؤ قصير عقب تغييرات رسوم الدمغة الربيعية، انتعشت الموافقات على الرهن العقاري ومعاملات العقارات، مع عودة المزيد من المشترين إلى السوق، وفقا لمنصة“ياهو فايننس”.

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ويُعزى ذلك إلى عوامل رئيسية: استمرار ارتفاع الأجور، مما يُخفف بعض الضغط على القدرة على تحمل التكاليف، واستقرار أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، مما يمنح الناس ثقة أكبر للتخطيط للمستقبل”.

وسجلت أيرلندا الشمالية مرة أخرى أسرع معدل تضخم سنوي في أسعار العقارات في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 9.6% عن العام الماضي. ويبلغ سعر المنزل النموذجي الآن 212189 جنيهًا إسترلينيًا.

وسجلت اسكتلندا ثاني أقوى نمو سنوي في أسعار المنازل في يونيو، بزيادة قدرها 4.9% ليصل متوسط السعر إلى 214,891 جنيهًا إسترلينيًا.

وارتفعت أسعار العقارات في ويلز بنسبة 3.9%، لتصل إلى متوسط 229622 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن بين المناطق الإنجليزية، شهد الشمال الغربي أعلى معدل تضخم في أسعار العقارات، بزيادة قدرها 4.4% عن العام الماضي ليصل إلى 241938 جنيهًا إسترلينيًا.

ولا يزال الجنوب الغربي ولندن يشهدان نموًا أكثر هدوءًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% و0.6% فقط على التوالي. ومع ذلك، لا تزال العاصمة إلى حد كبير أغلى جزء في المملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل الآن 540048 جنيهًا إسترلينيًا.