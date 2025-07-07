ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم

ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم
وصرحت أماندا برايدن رئيسة قسم الرهن العقاري في هاليفاكس:“لا يزال السوق يتمتع بمرونة ملحوظة، وبعد تباطؤ قصير عقب تغييرات رسوم الدمغة الربيعية، انتعشت الموافقات على الرهن العقاري ومعاملات العقارات، مع عودة المزيد من المشترين إلى السوق، وفقا لمنصة“ياهو فايننس”.موضوعات متعلقة “إيني” توقع عقد مع“سوناطراك” الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة“زمول الكبر” المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية
ويُعزى ذلك إلى عوامل رئيسية: استمرار ارتفاع الأجور، مما يُخفف بعض الضغط على القدرة على تحمل التكاليف، واستقرار أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، مما يمنح الناس ثقة أكبر للتخطيط للمستقبل”.
وسجلت أيرلندا الشمالية مرة أخرى أسرع معدل تضخم سنوي في أسعار العقارات في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 9.6% عن العام الماضي. ويبلغ سعر المنزل النموذجي الآن 212189 جنيهًا إسترلينيًا.
وسجلت اسكتلندا ثاني أقوى نمو سنوي في أسعار المنازل في يونيو، بزيادة قدرها 4.9% ليصل متوسط السعر إلى 214,891 جنيهًا إسترلينيًا.
وارتفعت أسعار العقارات في ويلز بنسبة 3.9%، لتصل إلى متوسط 229622 جنيهًا إسترلينيًا.
ومن بين المناطق الإنجليزية، شهد الشمال الغربي أعلى معدل تضخم في أسعار العقارات، بزيادة قدرها 4.4% عن العام الماضي ليصل إلى 241938 جنيهًا إسترلينيًا.
ولا يزال الجنوب الغربي ولندن يشهدان نموًا أكثر هدوءًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% و0.6% فقط على التوالي. ومع ذلك، لا تزال العاصمة إلى حد كبير أغلى جزء في المملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل الآن 540048 جنيهًا إسترلينيًا.
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