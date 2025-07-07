هيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية

هيئة الدواء: سحب 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية
يأتي ذلك تزامنًا مع مد فترة تسجيل الصيدليات حتى 30 يوليو المقبل، وذلك في ضوء تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية.موضوعات متعلقة راميدا تستعد لإطلاق خط مستحضرات تجميل جديد بنهاية الربع الحالى هيئة الدواء تبحث مع“الأندلس” دعم التصنيع المحلي للمستحضرات “راميدا”: إضافة لمحفظة أدوية الأمراض المزمنة والانفتاح على السوق بقيمة 1.3 مليار جنيه
جاءت محافظة الوادي الجديد في المركز الأول بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من عدد الصيدليات بها، تلتها السويس بنسبة 90%، ثم سوهاج بنسبة 88%، ودمياط بنسبة 84%، ثم المنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74%، وبورسعيد بنسبة 72%، تليها بني سويف بنسبة 69%، والمنوفية بنسبة 67%، ثم مطروح بنسبة 64%.
كما سجلت محافظات أسوان، والأقصر، وشمال سيناء نسبة 60% لكل منها، تليها الإسكندرية بنسبة 57%، والغربية بنسبة 55%، ثم الإسماعيلية، وقنا، وأسيوط بنسبة 48%، والقليوبية بنسبة 47%، والفيوم بنسبة 46%، والقاهرة بنسبة 45%، والدقهلية والبحر الأحمر بنسبة 44% لكل منهما، ثم كفر الشيخ والبحيرة بنسبة 41%، والجيزة بنسبة 40%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29% كأقل المحافظات تسجيلًا.
تُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء من المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات، وتهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن سلامة البيئة والمواطن، وذلك وفقًا لمراحل تنفيذ واضحة تبدأ بالتسجيل، ويعقبها بدء سحب الأدوية بواسطة الموزعين.
وتتضمن المرحلة الحالية تسجيل الاصناف الدوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات تنتهي في 30 يوليو، ويليها بدء فترة سحب من الشركات والموزعين لمدة 90 يومًا تنتهي في 31 أكتوبر 2025، يتم خلالها إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للموزعين، على أن يتم فرز الشركات للمستحضرات خلال 30 يومًا فقط من تاريخ استلامها، وذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالمبادرة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة
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