إيني توقع عقد مع سوناطراك الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة زمول الكبر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“إيني” الإيطالية عقدا مع شركة سوناطراك الجزائرية لإكتشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة“زمول الكبر”.

وأوضحت شركة إيني – في بيان اليوم – أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التقى بالرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي لمناقشة أنشطة الشركة في البلاد بما في ذلك إنتاج الغاز وتصديره، والاستثمارات الجارية والمستقبلية ومبادرات مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ، وذلك بحضور المدير العام لشركة“سوناطراك” رشيد حشيشي.

موضوعاتركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية

وأشار إلى أن العقد – الذي يمتد إلى 30 عاما قابلة للتمديد لعشر سنوات – يغطى مساحة تبلغ 4200 كيلومتر مربع ، ويشمل أيضا أصولا كانت خاضعة سابقا لعقود منفصلة.

وأضاف أنه يستهدف تعزيز قيمة الأصول من خلال خطة تشمل عمليات الاستكشاف والتطوير، والاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا البرامج المشتركة لإنتاج الغاز، وكذلك تصديرالغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ومناقشة الطاقات المتجددة والهيدروجين والربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا.

من جانبها، أوضحت صحيفة“إيل سولي 24 أوري” الإيطالية أن قيمة المشروع تبلغ 1.3 مليار دولار، ويتوقع إنتاج نحو 415 مليون برميل مكافئ نفطي .