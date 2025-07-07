إيني توقع عقد مع سوناطراك الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة زمول الكبر

إيني توقع عقد مع سوناطراك الجزائرية لاستكشاف وإنتاج المحروقات بمنطقة زمول الكبر
وأوضحت شركة إيني – في بيان اليوم – أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التقى بالرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي لمناقشة أنشطة الشركة في البلاد بما في ذلك إنتاج الغاز وتصديره، والاستثمارات الجارية والمستقبلية ومبادرات مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ، وذلك بحضور المدير العام لشركة“سوناطراك” رشيد حشيشي.موضوعات متعلقة ركود أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يونيو مع سعي السوق لاستعادة الزخم المركزي الإسرائيلي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة 12 ويخفض توقعات النمو ارتفاع مؤشرات معظم بورصات الخليج وسط موجة انتعاش إقليمية وعالمية
وأشار إلى أن العقد – الذي يمتد إلى 30 عاما قابلة للتمديد لعشر سنوات – يغطى مساحة تبلغ 4200 كيلومتر مربع ، ويشمل أيضا أصولا كانت خاضعة سابقا لعقود منفصلة.
وأضاف أنه يستهدف تعزيز قيمة الأصول من خلال خطة تشمل عمليات الاستكشاف والتطوير، والاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا البرامج المشتركة لإنتاج الغاز، وكذلك تصديرالغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ومناقشة الطاقات المتجددة والهيدروجين والربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا.
من جانبها، أوضحت صحيفة“إيل سولي 24 أوري” الإيطالية أن قيمة المشروع تبلغ 1.3 مليار دولار، ويتوقع إنتاج نحو 415 مليون برميل مكافئ نفطي .
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