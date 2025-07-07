وزير الإسكان: غداً بدء تسليم 1008 وحدات سكنية فى جنة مصر بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان: غداً بدء تسليم 1008 وحدات سكنية فى جنة مصر بالقاهرة الجديدة
وشدد وزير الإسكان ، اليوم ، على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها .موضوعات متعلقة “أعيان” تطلق مشروع“dǎoTowers” باستثمارات 15 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية “بنيان” تتفاوض للاستحواذ على 7 مبانٍ جديدة بشرق القاهرة “طلعت مصطفى” تحقق 211 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 59%
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، غداً الثلاثاء، ووحدات العمارتين 250 – 251، وبعد غد الأربعاء، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10 يوليو الجاري ثم باقى الوحدات تباعا .
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20 يوليو الجاري، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21 يوليو الجاري، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، ثم باقى الوحدات تباعا .
وأوضح أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه بأصل خطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة .
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