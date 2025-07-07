وزير الإسكان: غداً بدء تسليم 1008 وحدات سكنية فى جنة مصر بالقاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع“جنة” للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 1008 وحدات سكنية، وذلك اعتبارا من غد حتى يوم الثلاثاء (5 أغسطس القادم)، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة .

وشدد وزير الإسكان ، اليوم ، على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها .

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وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، غداً الثلاثاء، ووحدات العمارتين 250 – 251، وبعد غد الأربعاء، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10 يوليو الجاري ثم باقى الوحدات تباعا .

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20 يوليو الجاري، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21 يوليو الجاري، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، ثم باقى الوحدات تباعا .

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه بأصل خطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة .