وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر اتبعت نهجًا استباقيًا في تعزيز وإصلاح إدارة الديون المستدامة، مستفيدة من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان ((حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وخارجها))، التي نظمتها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وأوضحت المشاط، خلال كلمتها، أن مصر نجحت في تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، إضافة إلى توقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، مشيرة إلى أن هذه البرامج أسهمت في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.

وأضافت أن الجلسة ركزت على أهمية توفير حلول متكاملة لأزمة الديون التي تواجه العديد من الدول النامية، موضحة أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ رقمًا قياسيًا وصل إلى 8.8 تريليون دولار في عام 2023، مع تسارع نمو الديون قصيرة الأجل مقارنة بالديون طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أنفقت نحو 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، باستثناء الصين، موضحة أن هذا العبء بلغ نحو تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.

ولفتت إلى الارتفاع المتزايد في تكلفة الاقتراض، لا سيما خلال عام 2023، مضيفة أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط واجهت أسعار فائدة مرتفعة تُعد الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية.

ونوهت بأن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني حاليًا من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، متوقعة، في حال غياب التدخل، أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وبيّنت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) تم إطلاقها كنموذج لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى جهود الدولة في مبادلة الديون بالاستثمارات، عبر الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُخفف الأعباء التمويلية.

وأكدت أنه، بالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، مضيفة أن البلاد تستكشف مزيدًا من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها، ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية في محفظة ديونها.

وشددت المشاط على ضرورة وجود نظام مالي عالمي أكثر مرونة وارتكازًا على التنمية، داعية إلى إعطاء الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة في إدارة الديون السيادية، إلى جانب أهمية تعزيز آليات شاملة وعادلة لتسوية هذه الديون، ترتكز على أطر متعددة الأطراف لمعالجة قصور النهج المجزأ الحالي.

وأكدت على أهمية اعتماد مبادئ عالمية للإقراض والاقتراض المسؤول، بما في ذلك تجميد السداد تلقائيًا خلال الأزمات، وخفض تكاليف ومخاطر الاقتراض على الدول النامية من خلال توسيع استخدام الأدوات المبتكرة، مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الدول على تبني مبادلات الدين بالمناخ أو بالتنمية، بشرط أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولوياتها التنموية.

وأضافت أنه، وفي ضوء التوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، التي شددت على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني بشأن التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون، فقد استطاعت مصر أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت أنه في عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج“نُوفّي”، الهادفة إلى حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، لا سيما في مجالات التخفيف والتكيف، باستخدام آليات تمويل مبتكرة وأدوات ضمان للاستثمار، مشيرة إلى أن مصر نجحت، في الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة لمشروعات“نُوفّي”.

وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين (Debt Sustainability Analysis) يُعد خطوة حاسمة لتقييم أكثر إنصافًا لقدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من فهم شامل للوضع الاقتصادي والمالي وكفاءة إدارة الدين.

ونوهت بأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تستطيع تعزيز سيولتها وقدرتها التمويلية من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء، عبر أدوات مثل رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المبتكرة التي تُمكنها من مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ.