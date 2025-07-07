اذاعة BBC تنشر نقلا عن ضابط امني بحماس : الحركة فقدت 80% من سيطرتها على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن / نقلا عن ال BBC - كشف "ضابط رفيع" في الأجهزة الأمنية التابعة لحماس لهيئة الإذاعة البريطانية أن الحركة فقدت حوالي 80% من سيطرتها على قطاع غزة، في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الأمنية وغياب القيادة، نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وبحسب الاذاعة البريطانية كشف ضابط رفيع في الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس ، في تصريحات حصرية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن الحركة فقدت نحو 80% من سيطرتها على غزة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الأمنية، وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة المحلية التي تسدّ الفراغ الناجم عن انهيار سلطة حماس في القطاع.

وقال الضابط إن بنية القيادة والتحكم للحركة انهارت بشكل كامل، نتيجة أشهر من الضربات الإسرائيلي التي ألحقت بها خسائر فادحة على المستوى السياسي والعسكري والأمني.

وأوضح الضابط أنه أُصيب في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، واضطر للانسحاب من عمله الأمني لأسباب صحية، مشيرًا إلى أنه يشارك هذه التفاصيل صوتيًا مع BBC بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأضاف: "لنكن واقعيين، لم يتبقّ شيء من الهيكل الأمني. نحو 95% من القيادات أصبحوا في عداد القتلى، وكل الشخصيات الفاعلة تمت تصفيتها"، متسائلًا: "ما الذي يمنع إسرائيل من مواصلة الحرب؟".

“فراغ أمني”

وأوضح الضابط أن "الوضع الأمني انهار تمامًا، لم يعد هناك أي نوع من السيطرة. الناس اقتحموا مجمع (أنصار) الأمني – أبرز مقار حماس سابقًا – ونهبوا كل شيء، من المكاتب إلى الأَسرّة، حتى ألواح الزنك، ولم يتدخل أحد. لا شرطة، لا أمن".

وبحسب روايته، فإن حالة الفراغ دفعت بعصابات محلية وعشائر مسلحة إلى بسط سيطرتها على أجزاء من القطاع، خاصة في الجنوب.

وأضاف: "بعضهم يمكن أن يعتقلك أو يقتلك، ولا أحد يتدخل. أي محاولة فردية للتصدي لهم تُقابل بغارات إسرائيلية خلال نصف ساعة".

وأشار الضابط إلى أن الرواتب أصبحت متأخرة، وعندما تُصرف تكون بالكاد صالحة للاستخدام، قائلاً: "بعض الأشخاص يلقون حتفهم وهم في طريقهم لاستلامها. هذا هو الانهيار الكامل.

صعود مجموعات مسلّحة.. و"أبو شباب" في الواجهة

ال BBC اشارت بحسب الضابط، ظهرت ست مجموعات مسلحة تابعة لعشائر محلية قوية، باتت منافسًا فعليًا لحماس، وتنتشر في عموم غزة، ولا سيما في الجنوب. أبرز هذه المجموعات يقودها ياسر أبو شباب ، وهو شخصية أثارت اهتمام السلطة الفلسطينية في رام الله ودول إقليمية، لا سيما بعد أن أكدت إسرائيل الشهر الماضي أنها زوّدته بالسلاح.

وأكد الضابط أن حماس رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يأتي برأس أبو شباب، خوفًا من أن يتحوّل إلى رمز جامع لخصوم الحركة. وقال: "عادة لا نتدخل مع لصوص عاديين. الناس جياع، والمقاتلون لا يريدون خلق مزيد من الفوضى. لكن هذا الرجل؟ إذا وجده مقاتلو حماس، فقد يفضلون مطاردته بدلًا من مواجهة دبابات إسرائيل".

وتقول مصادر في غزة لـ"BBC" إن أبو شباب يسعى لتشكيل مجلس مشترك يضم الجماعات المسلحة المعارضة لحماس، بهدف إسقاط حكمها في القطاع.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني فلسطيني متقاعد، شارك في حملات أمنية ضد حماس في تسعينيات القرن الماضي، قوله إن "شبكة أبو شباب تكتسب زخمًا".

وأضاف من محل إقامته في القاهرة: "مجموعته أشبه بطفل يتيم، الجميع يريد تبنيه إذا نجح في زعزعة سلطة حماس".

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد التقى أبو شباب مسؤولًا بارزًا في الاستخبارات الفلسطينية ثلاث مرات، كما أرسل تطمينات للقاهرة عبر أقارب له في سيناء، ويحافظ على علاقات جيدة مع معسكر محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم في أبو ظبي.

“نهاية تقترب؟”

وحذّر الضابط في ختام حديثه من أن حماس قد "تفعل أي شيء" للتخلص من أبو شباب، ليس بسبب قوته العسكرية الحالية، بل خوفًا من تحوّله إلى نقطة التقاء لخصومها المتعددين. وقال: "على مدى 17 عامًا، صنعت حماس أعداء كُثر. وإذا نجح شخص مثل أبو شباب في توحيدهم، فقد تكون تلك بداية النهاية بالنسبة لنا".

نقلا عن موقع euronews و bbc