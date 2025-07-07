اذاعة BBC تنشر نقلا عن ضابط امني بحماس : الحركة فقدت 80% من سيطرتها على غزة
وبحسب الاذاعة البريطانية كشف ضابط رفيع في الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس ، في تصريحات حصرية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن الحركة فقدت نحو 80% من سيطرتها على غزة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الأمنية، وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة المحلية التي تسدّ الفراغ الناجم عن انهيار سلطة حماس في القطاع.
وقال الضابط إن بنية القيادة والتحكم للحركة انهارت بشكل كامل، نتيجة أشهر من الضربات الإسرائيلي التي ألحقت بها خسائر فادحة على المستوى السياسي والعسكري والأمني.
وأوضح الضابط أنه أُصيب في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، واضطر للانسحاب من عمله الأمني لأسباب صحية، مشيرًا إلى أنه يشارك هذه التفاصيل صوتيًا مع BBC بشرط عدم الكشف عن هويته.
وأضاف: "لنكن واقعيين، لم يتبقّ شيء من الهيكل الأمني. نحو 95% من القيادات أصبحوا في عداد القتلى، وكل الشخصيات الفاعلة تمت تصفيتها"، متسائلًا: "ما الذي يمنع إسرائيل من مواصلة الحرب؟".
“فراغ أمني”
وأوضح الضابط أن "الوضع الأمني انهار تمامًا، لم يعد هناك أي نوع من السيطرة. الناس اقتحموا مجمع (أنصار) الأمني – أبرز مقار حماس سابقًا – ونهبوا كل شيء، من المكاتب إلى الأَسرّة، حتى ألواح الزنك، ولم يتدخل أحد. لا شرطة، لا أمن".
وبحسب روايته، فإن حالة الفراغ دفعت بعصابات محلية وعشائر مسلحة إلى بسط سيطرتها على أجزاء من القطاع، خاصة في الجنوب.
وأضاف: "بعضهم يمكن أن يعتقلك أو يقتلك، ولا أحد يتدخل. أي محاولة فردية للتصدي لهم تُقابل بغارات إسرائيلية خلال نصف ساعة".
وأشار الضابط إلى أن الرواتب أصبحت متأخرة، وعندما تُصرف تكون بالكاد صالحة للاستخدام، قائلاً: "بعض الأشخاص يلقون حتفهم وهم في طريقهم لاستلامها. هذا هو الانهيار الكامل.
صعود مجموعات مسلّحة.. و"أبو شباب" في الواجهة
ال BBC اشارت بحسب الضابط، ظهرت ست مجموعات مسلحة تابعة لعشائر محلية قوية، باتت منافسًا فعليًا لحماس، وتنتشر في عموم غزة، ولا سيما في الجنوب. أبرز هذه المجموعات يقودها ياسر أبو شباب ، وهو شخصية أثارت اهتمام السلطة الفلسطينية في رام الله ودول إقليمية، لا سيما بعد أن أكدت إسرائيل الشهر الماضي أنها زوّدته بالسلاح.
وأكد الضابط أن حماس رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يأتي برأس أبو شباب، خوفًا من أن يتحوّل إلى رمز جامع لخصوم الحركة. وقال: "عادة لا نتدخل مع لصوص عاديين. الناس جياع، والمقاتلون لا يريدون خلق مزيد من الفوضى. لكن هذا الرجل؟ إذا وجده مقاتلو حماس، فقد يفضلون مطاردته بدلًا من مواجهة دبابات إسرائيل".
وتقول مصادر في غزة لـ"BBC" إن أبو شباب يسعى لتشكيل مجلس مشترك يضم الجماعات المسلحة المعارضة لحماس، بهدف إسقاط حكمها في القطاع.
ونقل التقرير عن مسؤول أمني فلسطيني متقاعد، شارك في حملات أمنية ضد حماس في تسعينيات القرن الماضي، قوله إن "شبكة أبو شباب تكتسب زخمًا".
وأضاف من محل إقامته في القاهرة: "مجموعته أشبه بطفل يتيم، الجميع يريد تبنيه إذا نجح في زعزعة سلطة حماس".
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد التقى أبو شباب مسؤولًا بارزًا في الاستخبارات الفلسطينية ثلاث مرات، كما أرسل تطمينات للقاهرة عبر أقارب له في سيناء، ويحافظ على علاقات جيدة مع معسكر محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم في أبو ظبي.
“نهاية تقترب؟”
وحذّر الضابط في ختام حديثه من أن حماس قد "تفعل أي شيء" للتخلص من أبو شباب، ليس بسبب قوته العسكرية الحالية، بل خوفًا من تحوّله إلى نقطة التقاء لخصومها المتعددين. وقال: "على مدى 17 عامًا، صنعت حماس أعداء كُثر. وإذا نجح شخص مثل أبو شباب في توحيدهم، فقد تكون تلك بداية النهاية بالنسبة لنا".
نقلا عن موقع euronews و bbc
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