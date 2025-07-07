ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“ديجيتايز” للاستثمار والتقنية اتفاقية تمويل استراتيجية بقيمة 50 مليون دولار مع شركة INSPUR الصينية، بهدف دعم مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى التي تأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي 2030.

وتستهدف الاتفاقية تمكين“ديجيتايز” من تصنيع أجهزة الاتصالات والخوادم محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية FTTH بنظام TURNKEY، باستخدام تقنيات متقدمة توفرها“INSPUR”.

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وقال المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لـ”ديجيتايز”، إن التمويل يمثل نقطة تحول في مسار الشركة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول متكاملة في مجالات البنية التحتية الذكية.

من جانبه، وصف الدكتور أحمد درويش، عضو مجلس الإدارة، الاتفاق بأنه يعكس الثقة الدولية في الشركة، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للحوكمة والشفافية، بفضل إدراجها في البورصة المصرية وتنوع هيكل ملكيتها.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة علاء عطوة وياسر رشوان أن الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية تعزز من موقع مصر كمركز رقمي إقليمي، وتجعل من السوق المحلي نقطة انطلاق لتكنولوجيا الاتصالات نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.