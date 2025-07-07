ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية في مصر
وتستهدف الاتفاقية تمكين“ديجيتايز” من تصنيع أجهزة الاتصالات والخوادم محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية FTTH بنظام TURNKEY، باستخدام تقنيات متقدمة توفرها“INSPUR”.موضوعات متعلقة حريق بسنترال رمسيس يتسبب في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت بعدة مناطق ((كايناك)) تخطط لمضاعفة عملائها بنهاية 2025 “DXwand” تعتزم توجيه 6.3 مليون دولار لتسريع التوسعات الإقليمية
وقال المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لـ”ديجيتايز”، إن التمويل يمثل نقطة تحول في مسار الشركة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول متكاملة في مجالات البنية التحتية الذكية.
من جانبه، وصف الدكتور أحمد درويش، عضو مجلس الإدارة، الاتفاق بأنه يعكس الثقة الدولية في الشركة، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للحوكمة والشفافية، بفضل إدراجها في البورصة المصرية وتنوع هيكل ملكيتها.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة علاء عطوة وياسر رشوان أن الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية تعزز من موقع مصر كمركز رقمي إقليمي، وتجعل من السوق المحلي نقطة انطلاق لتكنولوجيا الاتصالات نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
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ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية في مصر
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