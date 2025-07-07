غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

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غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.
وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام قمة "بريكس" في البرازيل، أن السلام يبدأ أيضًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، وإنهاء الضم المدمّر وأعمال العنف في الضفة الغربية.
كما عبّر عن قلقه بشكل خاص من تسليح الذكاء الاصطناعي، في عالم "أصبح فيه السلام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى"، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يتطلب استجابة متعددة الأطراف، تقوم على العدالة وحقوق الإنسان.
وقال غوتيريش: "لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حكرًا على قلة من الناس، بل يجب أن يستفيد منه الجميع، وبشكل خاص الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية".
وأشار إلى أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يحدد خيارات التمويل الطوعي المبتكرة لدعم بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مضيفًا: "لا يمكننا إدارة الذكاء الاصطناعي بفعالية وعدالة دون مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في نظامنا العالمي".
وأضاف أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يتضمن خيارات مبتكرة للتمويل الطوعي، تهدف إلى دعم بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية.
وأكد غوتيريش أن إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وفعّال تقتضي مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في النظام العالمي القائم.
بترا
وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام قمة "بريكس" في البرازيل، أن السلام يبدأ أيضًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، وإنهاء الضم المدمّر وأعمال العنف في الضفة الغربية.
كما عبّر عن قلقه بشكل خاص من تسليح الذكاء الاصطناعي، في عالم "أصبح فيه السلام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى"، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يتطلب استجابة متعددة الأطراف، تقوم على العدالة وحقوق الإنسان.
وقال غوتيريش: "لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حكرًا على قلة من الناس، بل يجب أن يستفيد منه الجميع، وبشكل خاص الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية".
وأشار إلى أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يحدد خيارات التمويل الطوعي المبتكرة لدعم بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مضيفًا: "لا يمكننا إدارة الذكاء الاصطناعي بفعالية وعدالة دون مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في نظامنا العالمي".
وأضاف أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يتضمن خيارات مبتكرة للتمويل الطوعي، تهدف إلى دعم بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية.
وأكد غوتيريش أن إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وفعّال تقتضي مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في النظام العالمي القائم.
بترا
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