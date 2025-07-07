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غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

غوتيريش: السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين

2025-07-07 03:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.
وأضاف غوتيريش، في كلمته أمام قمة "بريكس" في البرازيل، أن السلام يبدأ أيضًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، وإنهاء الضم المدمّر وأعمال العنف في الضفة الغربية.
كما عبّر عن قلقه بشكل خاص من تسليح الذكاء الاصطناعي، في عالم "أصبح فيه السلام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى"، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يتطلب استجابة متعددة الأطراف، تقوم على العدالة وحقوق الإنسان.
وقال غوتيريش: "لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حكرًا على قلة من الناس، بل يجب أن يستفيد منه الجميع، وبشكل خاص الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية".
وأشار إلى أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يحدد خيارات التمويل الطوعي المبتكرة لدعم بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مضيفًا: "لا يمكننا إدارة الذكاء الاصطناعي بفعالية وعدالة دون مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في نظامنا العالمي".
وأضاف أنه سيقدم قريبًا تقريرًا يتضمن خيارات مبتكرة للتمويل الطوعي، تهدف إلى دعم بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية.
وأكد غوتيريش أن إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وفعّال تقتضي مواجهة الاختلالات الهيكلية العميقة في النظام العالمي القائم.
بترا


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