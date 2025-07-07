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إلى وزير التربية.. شكاوى من معاملة قاسية لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان

إلى وزير التربية.. شكاوى من معاملة قاسية لطلبة التوجيهي في مركز الحسين للسرطان

2025-07-07 03:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت المواطنة هند الصقور، والدة أحد طلبة التوجيهي الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، قضية إنسانية تمسّ كرامة وصحة عدد من الطلبة المرضى، داعيةً وزارة التربية والتعليم إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق حول ما وصفته بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية" التي يتعرض لها الطلبة من قبل بعض المراقبين والمسؤولين داخل قاعات الامتحان.
وفي اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر إذاعة "راديو هلا"، أكدت الصقور أن "رئيسة القاعة المسؤولة عن الطلبة مرضى السرطان لا تراعي بأي شكل الظروف الصحية الحرجة لهؤلاء الطلبة، الذين يعانون من آثار العلاج الكيماوي وضعف المناعة ومشاكل جسدية ونفسية بالغة".
وأضافت بأن ابنها يتلقى العلاج في المركز، ويؤدي الامتحانات وهو على سرير المرض، لكن مديرة القاعة لا تسمح له أو لزملائه بالتأخر لدقائق، حتى وإن كان السبب جرعة علاج أو استفراغ ناتج عن الأدوية، فيُمنعون من الدخول للقاعة.
وتابعت بأن إحدى الطالبات أُصيبت بنوبة هلع بسبب الضغط والمراقبة الصارمة، وسقطت مغشيًا عليها أمام الجميع. وتم نقلها بسيارة إسعاف لتلقي العلاج"
وطالبت الصقور، الجهات المختصة بضرورة مراعاة الحالات الصحية الخاصة للطلبة المصابين بالسرطان، من خلال وجود مراقبين مدرّبين على التعامل الإنساني، ومنح تسهيلات تضمن كرامتهم وتراعي ظروفهم القاسية.
وقالت بأن هؤلاء ليسوا كغيرهم من الطلبة، فهم يُكابدون الألم في كل لحظة، ويستحقون كل الدعم لا الضغط. مشيرة بأنها لا تطلب النجاح المجاني، بل تطالب فقط بالرحمة".
وناشدت الصقور وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد الامتحانات، بإعادة النظر في آلية الرقابة داخل المراكز الصحية، وخصوصًا في الحالات التي يخضع فيها الطالب للعلاج المكثف أو يعاني من مضاعفات خطيرة.

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