المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأحد، تحقيقًا جديدًا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
وقال المدعي العام في بيان: "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف: "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونًا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فُتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنًا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رُفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/شباط تطعن بانتخابه رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
الجزيرة
وقال المدعي العام في بيان: "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف: "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونًا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فُتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنًا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رُفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/شباط تطعن بانتخابه رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
الجزيرة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الرئيس البرازيلي يدعو في قمة بريكس إلى "عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة" في غزة
الانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بمجمع 324 في الجفير
ما سبب الغياب المفاجئ لمحمد صلاح عن جنازة ديوغو جوتا؟
مملكة البحرين تطلق أول برنامج وطني شبابي في مجال حماية المستهلك على المستوى الخليجي والعربي
تعليق حاد من ترامب على إعلان ماسك تأسيس حزب جديد
صحيفة تكشف: جيش الاحتلال تكتم على استهداف إيران 5 قواعد عسكرية بشكل مباشر