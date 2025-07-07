  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس

المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس

2025-07-07 03:07:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأحد، تحقيقًا جديدًا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
وقال المدعي العام في بيان: "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف: "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونًا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فُتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنًا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رُفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/شباط تطعن بانتخابه رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
الجزيرة


MENAFN07072025000208011052ID1109767122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث