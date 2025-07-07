  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بيروت: 10 إصابات في غارتين إسرائيليتين الليلة الماضية

بيروت: 10 إصابات في غارتين إسرائيليتين الليلة الماضية

2025-07-07 03:07:18
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية، إن الغارة الإسرائيلي على برج رحال قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح.

وأضاف المركز في بيان نشرته وكالة الانباء الوطنية اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية الثانية التي استهدفت بلدة الزرارية قضاء صيدا، اسفرت عن إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة.

MENAFN07072025000205011050ID1109767120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث