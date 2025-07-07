بهدف تخريبها: مستعمرون يطلقون مواشيهم في بالات القش بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - أطلق مستعمرون، اليوم الاثنين، مواشيهم في بالات القش الخاصة بمواشي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن عددا من المستعمرين أطلقوا مواشيهم في بالات القش، التي تعود للمواطن ابراهيم علي عوض في خربة الطوبا بمسافر يطا، بعد ان قاموا الأسبوع الماضي بإتلاف عدد منها، وإطلاق مواشيهم للرعي فيها.

وأشار مخامرة إلى الاعتداءات المتكررة التي يمارسها المستعمرون بحق الرعاة ومحاصيلهم الزراعية، بالإضافة الى تعمد رعي مواشيهم بجوار مساكن المواطنين، والاعتداء عليهم، والتنكيل بهم، بهدف تهجير المواطنين قسرا عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستعماري.