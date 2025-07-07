بهدف تخريبها: مستعمرون يطلقون مواشيهم في بالات القش بمسافر يطا
وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن عددا من المستعمرين أطلقوا مواشيهم في بالات القش، التي تعود للمواطن ابراهيم علي عوض في خربة الطوبا بمسافر يطا، بعد ان قاموا الأسبوع الماضي بإتلاف عدد منها، وإطلاق مواشيهم للرعي فيها.
وأشار مخامرة إلى الاعتداءات المتكررة التي يمارسها المستعمرون بحق الرعاة ومحاصيلهم الزراعية، بالإضافة الى تعمد رعي مواشيهم بجوار مساكن المواطنين، والاعتداء عليهم، والتنكيل بهم، بهدف تهجير المواطنين قسرا عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستعماري.
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