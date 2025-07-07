الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدخل الرئيسي لقرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مجلس قروي جورة الشمعة ، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو والخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، جورة الشمعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.