قمة التعاون الاقتصادي تدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) اذربيجان / PNN - أدانت القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي، الهجمات الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في "إعلان خانكندي" الصادر عن أمانة القمة، الليلة الماضية، والتي انطلقت في مدينة خانكندي الأذربيجانية في الرابع من تموز الجاري.

وأعرب الإعلان عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، لا سيما الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، مطالبًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول غير محدود للمساعدات الإنسانية الأساسية.