الخارجية ترحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة "بريكس"، التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من مواقف بشأن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، في انسجام كامل مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا.

وأكدت ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.